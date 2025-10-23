„Pro X Padel“ startuoja: geriausi Lietuvos žaidėjai ir išaugęs dėmesys padeliui

„Stipresnis turnyras, nei Lietuvos čempionatas“
„Pro X Padel“ turnyrų serijoje, kurią remia „Casino Admiral“, per sezoną bus surengti šeši etapai. Pirmas vyks spalio 24–25 d. Vilniuje, klube „Mostai“.
Šeštadienį varžysis įvairaus pajėgumo mėgėjai, o penktadienį žais aštuonios pajėgiausios A diviziono poros, vyks parodomasis mačas, kuriame buvę krepšininkai Darius Maskoliūnas ir Robertas Javtokas mes iššūkį šalies futbolo rinktinės treneriui Edgarui Jankauskui bei vienai geriausių visų laikų šalies tenisininkių Linai Stančiūtei-Gecevičienei. Parodomąjį mačą ir A divizono mačus tiesiogiai transliuos Info TV ir LNK.lt.
„Į A divizioną susirinko patys pajėgiausi Lietuvos žaidėjai. Tai bus stipresnis turnyras, nei šalies čempionatas, – mano pirma Lietuvos padelio raketė Oskaras Kalinauskas. – „Pro X Padel“ turnyrų serijai labai intensyviai nesiruošiau, bet, kiek žinau, kiti žaidėjai yra labai gerai pasiruošę. Bus įdomu su jais pasivaržyti.“
O. Kalinauskas „Pro X Padel“ turnyre žais kartu su Pijumi Mockumi.
„Stengsimės kuo geriau pasirodyti, – žada O. Kalinauskas. – Kol kas papildomo jaudulio dėl didesnio žiniasklaidos dėmesio nejaučiame, tiesiog smagu, kad per sezoną bus žaidžiami šeši etapai, tad jau galima matyti varžybų kalendorių, ruoštis ateities kovoms. Lietuvoje to labai trūko. Anksčiau buvo tik du šalies čempionatai per metus. Per tą laiką žmonės išeidavo iš šios sporto šakos, sugrįždavo, gaudavo traumas, jas išsigydydavo.“
O. Kalinauskas ir P. Mockus laikomi „Pro X Padel“ turnyro favoritais. Manoma, kad jiems rimtą iššūkį gali mesti trečią bei ketvirtą vietas Lietuvos reitinge užimantys žaidėjai – Skirmantas Mačinskas ir Nojus Poška.
„Su jais esame susitikę tūkstantį kartų, tad nieko naujo nebus. Kol kas kartais laimi vieni, kartais kiti. Vis dėlto iki kovos su S. Mačinsku bei N. Poška dar reikia nukeliauti“, – įvykiams už akių nebėgo O. Kalinauskas.
Dalyvaus ir mėgėjai
„Padelis šiuo metu yra viena populiariausių sporto šakų Lietuvoje, – mano „Pro X Padel“ turnyrų serijos vadovas P. Stoškus. – Kasdien turime vis naujų žaidėjų, steigiasi padelio klubai, atsidaro arenos. Matydami tą populiarumą ir nusprendėme surengti testinį „Pro X Padel“ turnyrų sezoną.“
Po finalinio turnyrų serijos etapo gegužės 29–30 d. paaiškės „Pro X Padel“ čempionai, bus išdalytas 10 tūkstančių eurų prizinis fondas. Per visus šešis sezono etapus penktadieniai bus skirti profesionalų varžyboms ir parodomiesiems mačams, o šeštadieniais į padelio kortus rinksis įvairaus lygio mėgėjai.
„Nesvarbu, ar jie pradėjo žaisti prieš mėnesį, ar prieš pusę metų, ar sportuoja jau penkerius metus, – apie mėgėjų turnyrų dalyvius kalbėjo P. Stoškus. – Šį šeštadienį „Mostuose“ žais 160 mėgėjų. Tarp jų bus ir svečių iš Latvijos. „Pro X Padel“ turnyre varžysis buvęs Kauno „Žalgirio“ krepšininkas Janis Strelniekas.“
Šeštadieniais mėgėjai ne tik kausis dėl pergalių įvairaus pajėgumo grupėse. B+ įskaitos nugalėtojai gaus galimybę kitame sezono etape žaisti nebe B+ grupėje, o kautis su stipriausiais – A divizione.
P. Stoškaus teigimu, ateityje „Pro X Padel“ turnyrų serijoje gali dalyvauti dar daugiau žaidėjų, norą pasivaržyti yra išreiškę ir Latvijos bei Suomijos čempionai. Turnyro serijos turai esą gali trukti nebe dvi, o tris dienas.
Rėmėjai nori augti kartu
„Visas šis turnyras nebūtų įmanomas be mūsų pagrindinių rėmėjų – padelio klubo „Mostai“ ir „Casino Admiral“. Nuoširdžiai dėkojame jiems ir džiaugiamės, kad jie tiki mumis, tiki padeliu ir prisideda prie sporto šakos populiarinimo Lietuvoje“, – spaudos konferencijoje sakė P. Stoškus.
Jis bendrovės VSGA, valdančios azartinių lošimų prekės ženklą „Casino Admiral“, generaliniam direktoriui Evaldui Inčikui įteikė oficialius „Pro X Padel“ A lygos žaidėjų marškinėlius. P. Stoškaus teigimu, ši dovana simbolizuoja spalio 24-ąją prasidėsiantį sezoną.
„Smagu spaudos konferencijoje matyti tiek daug žiniasklaidos atstovų. Tai ir yra viena priežasčių, kodėl prisidėjome – matome padelio populiarėjimą. Kai gavome Pauliaus pasiūlymą prisijungti, ilgai nesvarstėme, nusprendėme prisidėti prie „Pro X Padel“ visu pajėgumu ir tuo labai džiaugiamės, nes šiuo metu turbūt daugiausia mėgėjų, kurie renkasi komadinę sporto šaką, žaidžia būtent padelį“, – vertino E. Inčikas.
Jis tikina, kad padelį neseniai pradėjo žaisti ir pats. E. Inčikas esą spėjo susidurti ir su šios sporto šakos realybe – nors kortų Vilniuje ir Lietuvoje daug, vietų pažaisti gauti sunku, nes aikštelės dažniausiai užpildytos.
„Tikimės, kad „Pro X Padel“ gali išaugti į tarptautinius turnyrus su kviestinėmis padelio žvaigždėmis. Manau, toks tikslas ir yra, – kalbėjo E. Inčikas. – Mūsų bendra, kaip tarptautinio prekinio ženklo, strategija – sieti savo prekinį ženklą su sportu. Norime pradėti nuo mažų dalykų ir kartu augti, būti šalia ne mėnesį ar metus, bet ilgesnį laiką.“
