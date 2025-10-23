Tenisininkės toliau bėga iš Rusijos: Timofejeva pakeitė pilietybę

„Sveikiname Mariją, prisijungus prie Uzbekistano rinktinės. Ji yra stipri ir ambicinga tenisininkė, kur gali padėti mums pagerinti pozicijas teniso pasaulyje“, – sakė Uzbekistano teniso federacijos generalinis sekretorius Sardoras Kamilovas.
Tenisininkė savo sprendimo kol kas nepakomentavo. Pažymima tai, kad jos tėvai Uzbekistano sostinėje Taškente jau gyvena ilgiau nei 6 mėnesius.
M. Timofejeva pernai dar buvo WTA reitingo šimtuke, kai rikiavosi 93-ia. 2024 m. ji daug ką nustebino „Australian Open“ turnyre, kai nugalėjo Alizę Cornet, Carolinę Wozniacki ir Beatriz Haddad Maią bei krito tik aštuntfinalyje. 2023 m. M. Timofejeva laimėjo sau kol kas vienintelį WTA 250 serijos vienetų turnyrą Budapešte (Vengrija).
Iki šiol pirmoji Uzbekistano raketė buvo Vlada Ekširabova, kuri vos patenka į reitingo 1000-uką. 2016 m. ji tapo Izraelio pilieta ir iki 2024 m. atstovavo šiai šaliai, bet pernai vėl pradėjo žaisti po Uzbekistano vėliava.
M. Timofejeva – jau 7-a Rusijos tenisininkė, kuri pakeitė pilietybę po plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios. Prieš tai tą padarė Natela Dzalamidze, Varvara Gračiova, Ksenija Jefremova, Elina Avanesijan, Aleksandras Ševčenka ir Darija Kasatkina.
