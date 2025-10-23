Andrė Lukošiūtė po dramatiškos kovos nepateko į ITF turnyro ketvirtfinalį

Lietuvė mačo pradžioje atlaikė 3 „break pointus“, tada laimėjo 2 varžovės padavimų serijas ir atitrūko 4:1. Šeštajame geime M. Xu vėl nerealizavo „break pointo“, o skirtumas dar išaugo (5:1). Deja, per likusią seto dalį lietuvė pralaimėjo net 6 geimus iš eilės, o dešimtajame geime savo padavimų metu nerealizavo „set pointo“.
Antrasis setas prasidėjo panašiai – varžovė švaistė „break pointus“, o lietuvė savo progas realizavo ir atitrūko 3:0. Vėliau M. Xu kiek priartėjo, bet A. Lukošiūtė dar ilgai buvo priekyje (3:2, 4:3, 5:4). Dešimtajame geime lietuvė savo padavimais galėjo užbaigti mačą, bet pralaimėjo visus 4 įžaistus kamuoliukus. Dvyliktajame geime lietuvė taip pat nesėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir iškrito iš turnyro.
Nuo kvalifikacijos startavusi lietuvė, patekdama į aštuntfinalį, pakartojo geriausią karjeros rezultatą ITF W100 kategorijos turnyruose. A. Lukošiūtė pelnė 17 WTA vienetų reitingo taškų ir 1559 JAV dolerius. Lietuvė reitinge kils daugiau nei 100 vietų į viršų.
29-erių Justina Mikulskytė (WTA-216) vienetų starte po 2 valandų 18 minučių kovos 6:4, 4:6, 1:6 pralaimėjo tai pačiai M. Xu (WTA-381). Pernai M. Xu dar buvo 8-oji pasaulio jaunių (iki 18 metų) raketė. J. Mikulskytė pelnė 1 WTA vienetų reitingo tašką ir 926 JAV dolerius.
Dvejetų starte pirmos pagal skirstymą J. Mikulskytė su belge Magali Kempen per 74 minutes 1:6, 6:3, [6:10] pralaimėjo prieš estę Eleną Malyginą ir švedę Kajsą Rinaldo Persson. Lietuvė su porininke pelnė 507 JAV dolerius ir po 1 WTA dvejetų reitingo tašką.
ITF serijos moterų teniso turnyro Didžiojoje Britanijoje prizų fondą sudaro 100 tūkst. JAV dolerių.
