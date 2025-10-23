Kalendorius
Spalio 23 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Kitos sporto šakos > Tinklinis

Paulikienė ir Raupelytė pergale pradėjo „Elite“ serijos turnyrą PAR

2025-10-23 14:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-23 14:56

Pirmą sykį istorijoje net trys Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio komandos pradėjo kovas to paties „Beach Pro Tour Elite“ serijos turnyro pagrindinėse varžybose.

Monika Paulikienė („Volleyball World“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Pirmą sykį istorijoje net trys Lietuvos moterų paplūdimio tinklinio komandos pradėjo kovas to paties „Beach Pro Tour Elite“ serijos turnyro pagrindinėse varžybose.

REKLAMA
0

Keiptaune (PAR) vykstančiame turnyre pergalingai startavo pasaulio čempionatui besiruošiančios Monika Paulikienė ir Ainė Raupelytė. Jos A grupės pusfinalyje 2-0 (21:15, 21:17) nugalėjo itales Claudią Scampoli ir Giadą Bianchi.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Dėl pirmosios vietos grupėje bei tiesioginio kelialapio į antrąjį atkrintamųjų varžybų etapą lietuvė žais su aukščiausią reitingą turnyre turinčiomis brazilėmis Thamela Coradello ir Victoria Lopes Pereira. Jos šiemet yra laimėjusios du „Elite“ serijos turnyrus, o dar dviejuose pasiekė finalą.

REKLAMA
REKLAMA

Savo grupių pusfinalius pralaimėjo „Elite“ turnyrų pagrindinėse varžybose debiutavusios dvi Lietuvos poros.

REKLAMA

F grupės pusfinalyje Ieva Dumbauskaitė ir Gerda Grudzinskaitė 0-2 (16:21, 18:21) pralaimėjo pajėgioms vokietėms Sandrai Ittlinger ir Annai-Lenai Grune.

Dėl trečios vietos grupėje bei paskutinio kelialapio į atkrintamąsias varžybas Lietuvos sportininkės žais su estėmis Heleene Hollas ir Liisa Remmelg.

C grupės pusfinalyje Ieva Vasiliauskaitė ir Erika Kliokmanaitė metė rimtą iššūkį Europos čempionato prizininkėms vokietėms Svenjai Muller ir Cinjai Tillmann, bet galiausiai turėjo pripažinti jų pranašumą 1-2 (19:21, 22:20, 7:15).

Dėl trečios vietos bei išlikimo turnyre lietuvės žais su čekėmis Kylie Neuschaeferova ir Martina Maixnerova.

Bendrą turnyro Keiptaune prizų fondą sudaro 400 tūkst. JAV dolerių.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
turiufotika.lt nuotr. | Organizatorių nuotr.
Dvi Lietuvos paplūdimio tinklinio poros pateko į turnyro Filipinuose aštuntfinalį

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų