„Heat“ žaidėjas Rozieras ir „Trail Blazers“ strategas įtariami dalyvavę sporto lažybose

ESPN skelbia, kad 31 metų gynėjas bei 49 metų strategas yra įtariami dalyvavę sporto lažybose.
Miami Heat guard Terry Rozier was arrested early Thursday morning as part of an FBI sports betting gambling probe, sources tell ESPN. The Eastern District of New York and FBI director Kash Patel will hold a press conference at 10 am ET to announce arrests from investigation.— Shams Charania (@ShamsCharania) October 23, 2025
Praėjusiame sezone Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) T.Rozieras per 26 minutes pelnė 10,6 taško, atkovojo 3,7 kamuolio ir atliko 2,6 rezultatyvaus perdavimo.
Majamio klubas šį sezoną pradėjo pralaimėjimu Orlando „Magic“ krepšininkams.
„Heat“ ekipai atstovaus ir Kasparas Jakučionis, tačiau dėl traumos lietuvis pirmąsias sezono rungtynes praleido.
Ch.Billupsas trenerio karjerą NBA pradėjo Los Andželo „Clippers“ klube 2020 metais, o nuo 2021 metų sezono persikėlė į Portlandą, kur dirbo iki šiol.
