TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Heat“ žaidėjas Rozieras ir „Trail Blazers“ strategas įtariami dalyvavę sporto lažybose

2025-10-23 15:37 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 15:37

Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) purto lažybų skandalas. Ketvirtadienio rytą buvo suimti Majamio „Heat“ ekipos gynėjas Terry Rozieras bei Portlando „Trail Blazers“ ekipos vyriausiasis treneris Chauncey Billupsas.

Nacionalinę krepšinio asociaciją (NBA) purto lažybų skandalas. Ketvirtadienio rytą buvo suimti Majamio „Heat“ ekipos gynėjas Terry Rozieras bei Portlando „Trail Blazers“ ekipos vyriausiasis treneris Chauncey Billupsas.

0

ESPN skelbia, kad 31 metų gynėjas bei 49 metų strategas yra įtariami dalyvavę sporto lažybose.

Praėjusiame sezone Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) T.Rozieras per 26 minutes pelnė 10,6 taško, atkovojo 3,7 kamuolio ir atliko 2,6 rezultatyvaus perdavimo.

Majamio klubas šį sezoną pradėjo pralaimėjimu Orlando „Magic“ krepšininkams.

„Heat“ ekipai atstovaus ir Kasparas Jakučionis, tačiau dėl traumos lietuvis pirmąsias sezono rungtynes praleido.

Ch.Billupsas trenerio karjerą NBA pradėjo Los Andželo „Clippers“ klube 2020 metais, o nuo 2021 metų sezono persikėlė į Portlandą, kur dirbo iki šiol.

