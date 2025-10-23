Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Porzingio debiutas „Hawks“ gretose: tritaškiai nepadėjo išvengti triuškinančio pralaimėjimo

2025-10-23 10:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 10:14

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) su naujais marškinėliais prisistatė Kristapas Porzingis.

Kietai grūmėsi Latvijos ir Austrijos rinktinių aukštaūgiai (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) su naujais marškinėliais prisistatė Kristapas Porzingis.

0

Latvis debiutavo solidžiai, bet jo atstovaujami Atlantos „Hawks“ (0/1) namie 118:138 (34:36, 25:29, 28:45, 31:28) krito prieš Toronto „Raptors“ (1/0).

Kertiniu šiame mače tapo trečiasis kėlinys, kuriame Kanados klubas pabėgo suvertęs net 45 taškus ir vėliau atsitiesti varžovams neleido.

K.Porzingis pirmajame mače atstovaujant Atlantos ekipai per 26 minutes surinko 20 taškų (1/5 dvitaškių, 4/7 tritaškių, 6/6 baudų metimų), 7 atkovotus kamuolius, 2 rezultatyvius perdavimus, 2 blokus, 2 klaidas ir 4 pražangas.

„Hawks“ gretose latvį pranoko tik ilgamečiai lyderiai Jalenas Johnsonas ir Trae’us Youngas, sumetę po 22 taškus.

Nugalėtojams daugiausiai pridėjo vietinis herojus R.J.Barrettas – 30 minučių, 25 taškai (7/8 dvitaškių, 2/4 tritaškių, 5/5 baudų metimų), 8 atkovoti, 2 perimti ir 4 prarasti kamuoliai, 5 rezultatyvūs perdavimai bei 5 pražangos.

„Raptors“ rungtynes kontroliavo dominuojančia kova dėl kamuolių (54:34), taip kompensuodami nekritusius tritaškius (6/25, 24 procentai) ir 19 klaidų.

Namo grįžtantis Toronto klubas priims svečius iš Milvokio, „Hawks“ keliaus į Orlandą.

„Raptors“: R.J.Barrettas 25 (8 atk. kam., 5 rez. perd., 4 klaidos), Scottie Barnesas 22 (6 atk. kam., 9 rez. perd.), Gradey Dickas 21 (5 atk. kam.), Brandonas Ingramas 16 (9 atk. kam.), Jakobas Poeltlas 14 (6 atk. kam., 7/8 dvitaškių), Immanuelis Quickley 13 (8 rez. perd., 5/5 dvitaškių, 0/7 tritaškių), Jamalas Sheadas 10 (5 rez. perd.).

„Hawks“: Jalenas Johnsonas (7 atk. kam., 8 rez. perd.) ir Trae’us Youngas (1/7 tritaškių, 5 rez. perd.) po 22, Kristapas Porzingis 20 (7 atk. kam., 4/7 tritaškių), Onyeka Okongwu 18 (6 atk. kam.), Zaccharie Risacheras 16 (2/6 tritaškių), Nickeilas Alexanderis-Walkeris 10 (2/15 metimų, 4 atk. kam., 4 rez. perd.).

