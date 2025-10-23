Bahamų naujoko Edgecombe’o įspūdingas NBA debiutas – trečias rezultatyviausias istorijoje

Pensilvanijos klubas išvykoje 117:116 (26:28, 31:23, 18:35, 42:30) palaužė Bostono „Celtics“ (0/1).
„76ers“ laimėjo pirmąją mačo dalį (57:51), bet po itin slogaus trečiojo kėlinio krito į dviženklį deficitą (75:86).
Šis netrukus buvo sudegintas, o likus žaisti devynias sekundes jau „Celtics“ turėjo deginti atsilikimą – 116:117. V.J.Edgecombe’as šansą šeimininkams paliko pramesdamas abu baudų metimus, o Paytonas Pritchardas turėjo net dvi galimybes išplėšti pergalę, bet abu jo dvitaškiai nepasiekė tikslo.
Nors mačo pabaigoje V.J.Edgecombe’o ranka sudrebėjo, trečiuoju šaukimu pakviestas atletas debiutavo galingai – 42 minutės, 34 taškai (8/13 dvitaškių, 5/13 tritaškių, 3/6 baudų metimų), 7 atkovoti, perimtas ir 2 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei pražanga.
Bahamų talentas tapo trečiu rezultatyviausiu visų laikų NBA debiutantu, o šio rekordo reikia ieškoti itin seniai – Wiltas Chamberlainas 1959-aisiais prisistatė 43 taškų pasirodymu, Frankas Selvy 1954-aisiais pasižymėjo 35 taškais.
Stebėtina, bet V.J.Edgecombe’as net nebuvo rezultatyviausias komandoje – 40 taškų sumetė 7 iš 9 tritaškių realizavęs Tyrese’as Maxey.
Jaunuoliai kompensavo menką komandos veteranų indėlį. Paulas George’as dėl traumos praleidžia sezono startą, Ericas Gordonas ir Kyle’as Lowry ant suolo liko trenerio sprendimu, Andre Drummondas sužaidė tik 3 minutes, o pirmąsias oficialias rungtynes nuo vasario sužaidęs Joelis Embiidas per 20 minučių buvo itin blankus – 4 taškai (1/5 dvitaškių, 0/4 tritaškių, 2/2 baudų metimų) bei 6 atkovoti kamuoliai.
Tuo tarpu Bostono klube pagrindinio vidurio puolėjo spragą užpildė Europos čempionate žibėjęs Neemias Queta. Portugalas per 25 minutes surinko 17 taškų (7/8 dvitaškių, 3/4 baudų metimų), 8 atkovotus kamuolius, 2 klaidas ir 6 pražangas.
Dėl trūkusios Achilo sausgyslės dar ilgai Jaysono Tatumo lauksiantys „Celtics“ itin strigo tiek perimetru (11/43, 26 procentai tritaškių).
Bostono klubo dabar laukia trumpa kelionė į Niujorką, „76ers“ namie priims Šarlotės „Hornets“.
„76ers“: Tyrese’as Maxey 40 (6 rez. perd., 7/9 tritaškių), V.J.Edgecombe’as 34 (7 atk. kam., 5/13 tritaškių), Dominickas Barlow 13 (8 atk. kam., 5 rez. perd.), Kelly Oubre ir Quentinas Grimesas (5 atk. kam., 5 rez. perd., 5 klaidos) po 10, ... , Joelis Embiidas 4 (1/9 metimų, 6 atk. kam.).
„Celtics“: Jaylenas Brownas (6 atk. kam., 4 rez. perd.) ir Derrickas White’as (4/13 tritaškių, 4 rez. perd.) po 25, Neemias Queta 17 (8 atk. kam., 7/8 dvitaškių), Paytonas Pritchardas 16 (5 atk. kam., 1/7 tritaškių), Anfernee Simonsas 13.
