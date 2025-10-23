Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Wembanyama pelnė 40 taškų ir užgožė Flaggo debiutą NBA rungtynėse

2025-10-23 08:54 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 08:54

Triuškinančiai baigėsi dviejų pastaraisiais metais pirmuosius Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) naujokų biržos šaukimus gavusių klubų akistata.

V.Wembanyama buvo nesulaikomas (Scanpix nuotr.)

1

San Antonijaus „Spurs“ (1/0) išvykoje 125:92 (28:29, 32:22, 33:21, 32:20) sutriuškino Dalaso „Mavericks“ (0/1).

Įtemptai komandos varžėsi tik pusantro kėlinio – „Spurs“ į priekį truktelėjo prieš pat ilgąją pertrauką, o antrąją mačo dalį laimėjo 65:41 ir nepaliko šansų varžovams.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Victoras Wembanyama trečiąjį savo sezoną už Atlanto atidarė įspūdingai – 30 minučių, 40 taškų (14/19 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 9/11 baudų metimų), 15 atkovotų ir perimtas kamuolys, rezultatyvus perdavimas, 3 blokai bei 4 pražangos.

Prancūzijos milžinas pasirūpino dominavimu kovoje dėl kamuolių (50:37), baudos aikštelę „Mavericks“ visiškai apleido ir puolime. Taškais arti krepšio šeimininkai varžovams nusileido 26:68, o dvitaškius metė vos 35 procentų taiklumu (22/62).

Strigo ir lygoje debiutavęs pirmasis šios vasaros šaukimas Cooperis Flaggas – 32 minutės, 10 taškų (4/12 dvitaškių, 0/1 tritaškio, 2/2 baudų metimų), 10 atkovotų, perimtas bei 3 prarasti kamuoliai ir 3 pražangos.

Antruoju šaukimu pakviestas Dylanas Harperis kilo nuo „Spurs“ suolo ir mažesnį vaidmenį pavertė 15 taškų.

Teksaso klubų derbis pastaraisiais metais buvo itin nepalankus San Antonijaus klubui. Nuo 2021-ųjų rudens „pentinai“ buvo laimėję tik dvi iš šešiolikos akistatų.

Kelionę tęsiantys „Spurs“ suka į Naująją Orleaną, namie liekantys „Mavericks“ priims Vašingtono „Wizards“.

„Spurs“: Victoras Wembanyama 40 (15 atk. kam., 3 blokai, 15/21 metimo), Stephonas Castle’as 22 (7 atk. kam., 6 rez. perd., 5 klaidos), Dylanas Harperis 15, Devinas Vassellas 13 (4 rez. perd.), Keldonas Johnsonas 11 (5 atk. kam., 5/6 metimų).

„Mavericks“: Anthony Davisas 22 (13 atk. kam.), P.J.Washingtonas 17 (5 atk. kam.), Klay’us Thompsonas (1/5 tritaškių) ir Cooperis Flaggas (4/13 metimų, 10 atk. kam.) po 10, Maxas Christie 9 (3/4 tritaškių).

