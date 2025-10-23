Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

„Kings“ sezono starte be Sabonio iššvaistė solidžią persvarą prieš „Suns“

2025-10-23 08:21 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-23 08:21

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono sėkmingai pradėti nepavyko Sakramento „Kings" (0/1) ekipai.

Z.LaVine&#039;as nenuvedė komandos iki pergalės (Scanpix nuotr.)

Nacionalinės krepšinio asociacijos (NBA) sezono sėkmingai pradėti nepavyko Sakramento „Kings“ (0/1) ekipai.

0

Domanto Sabonio klubas išvykoje 116:120 (29:19, 42:35, 21:36, 24:30) krito prieš Fynikso „Suns“ (1/0).

Svečiai rungtynes atidarė sklandžiai ir antrajame kėlinyje pirmavo 64:44, bet viską išbarstė dar iki trečiojo kėlinio pabaigos. Lemiamoje atkarpoje rezultatas tapo lygiu (110:110), o „Suns“ geriau pasirodė baudų metimų maratone.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Kings“ sezoną pradėjo ne pačios pajėgiausios sudėties – Domantą Sabonį savaitei sustabdė pakinklinės sausgyslės trauma, Keeganas Murray’us ilgiau nežais dėl nykščio operacijos.

Daugiausiai metimų Sakramento ekipoje ėmėsi Zachas LaVine'as, bet savo progas efektyviau išnaudojo DeMaras DeRozanas – 37 minutės, 29 taškai (11/15 dvitaškių, 1/2 tritaškių, 4/9 baudų metimų), 6 atkovoti, 2 perimti ir prarastas kamuolys, 9 rezultatyvūs perdavimai, blokas bei 2 pražangos. Mačo pabaigoje jis kibirkščiavo su Dillonu Brooksu.

„Karaliai“ be D.Sabonio kovą dėl kamuolių pralaimėjo net 37:51, koją kišo ir nekritę baudų metimai (13/23, 57 procentai).

Tuo tarpu Keviną Durantą išmainiusi Fynikso ekipa visas puolimo vadeles vėl atidavė Devinui Bookeriui – 36 minutės, 31 taškas (9/16 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 10/15 baudų metimų), 5 atkovoti, perimtas ir 6 prarasti kamuoliai, 3 rezultatyvūs perdavimai bei 5 pražangos.

„Suns“ antrosios pergalės ieškos svečiuose pas Los Andželo „Clippers“, „Kings“ savo arenoje priims Jutos „Jazz“.

„Kings“: Zachas LaVine’as 30 (2/10 tritaškių), DeMaras DeRozanas 29 (6 atk. kam., 9 rez. perd., 12/17 metimų), Malikas Monkas 19 (3/4 tritaškių), Dennisas Schroderis 14 (7 rez. perd.), Keonas Ellisas 9, Russellas Westbrookas 6 (6 atk. kam., 2/8 metimų).

„Suns“: Devinas Bookeris 31 (5 atk. kam., 6 klaidos), Dillonas Brooksas 22 (1/8 tritaškių), Graysonas Allenas 18 (5 atk. kam., 7 rez. perd., 4 klaidos, 3/7 tritaškių), Royce’as O’Neale’as 12 (5 atk. kam.), Ryanas Dunnas 9 (10 atk. kam., 3 blokai).

