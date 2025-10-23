Buzelis sužibėjo NBA sezono starte – svariai prisidėjo prie „Bulls“ pergalės prieš „Pistons“

Lietuvio ekipa namie 115:111 (35:19, 29:30, 30:30, 21:32) nugalėjo Detroito „Pistons“ (0/1).
„Buliai“ jau aštuntąją mačo minutę susikūrė dviženklę persvarą (22:12), kuri prieš ilgąją persvarą pasiekė ir triuškinančią ribą (54:31). Vis dėlto ramios rungtynių pabaigos tai negarantavo.
Likus žaisti dvi minutes rezultatas jau buvo lygus (109:109), likus 20 sekundžių „buliai“ pirmavo tašku (112:111). Joshas Giddey tuomet sumetė tris iš keturių baudų metimų, taip nepalikdamas „Pistons“ galimybės išsigelbėti vienu metimu.
M.Buzelis nugalėtojams per 34 minutes surinko 21 tašką (7/9 dvitaškių, 0/3 tritaškių, 7/7 baudų metimų), 6 atkovotus kamuolius, rezultatyvų perdavimą, 3 blokus, 3 klaidas ir 3 pražangas.
Lietuvis tapo pergalingo trio dalimi – rezultatyviau už jį žaidė tik Nikola Vučevičius (28 taškai, 14 atk. kam.), dvigubą dublį pridėjo ir Joshas Giddey (19 taškų, 11 rez. perd.).
Svečių gretose į trigubą dublį taikėsi Cade’as Cunninghamas – 34 minutės, 23 taškai (7/18 dvitaškių, 1/6 tritaškių, 6/10 baudų metimų), 7 atkovoti, perimtas ir 3 prarasti kamuoliai, 10 rezultatyvių perdavimų bei 6 pražangos.
„Pistons“ gerokai rečiau klydo (10:17), tačiau to paversti pranašumu neleido nekritę tritaškiai (7/24, 29 procentai).
Abi komandos neturėjo svarbių gynėjų – dėl traumų sezoną vėliau pradės Jadenas Ivey ir Coby White’as.
Detroito klubas išvykų turą pratęs Hjustone, „Bulls“ vyksta pas Orlando „Magic“.
„Bulls“: Nikola Vučevičius 28 (14 atk. kam., 4/6 tritaškių), Matas Buzelis 21 (7/9 dvitaškių, 6 atk. kam., 3 blokai), Joshas Giddey 19 (5 atk. kam., 11 rez. perd., 6 klaidos), Kevinas Huerteris 15 (5 atk. kam.), Julianas Phillipsas 14 (5 atk. kam.), Tre Jonesas 12 (8 rez. perd., 3 per. kam.).
„Pistons“: Cade’as Cunninghamas 23 (7 atk. kam., 10 rez. perd., 8/24 metimų), Isaiah Stewartas 20 (10 atk. kam., 4 blokai), Ronaldas Hollandas 19, Jalenas Durenas 15 (6 atk. kam.), Ausaras Thompsonas 11 (9 atk. kam., 7 rez. perd.), Tobiasas Harrisas 10 (9 atk. kam., 4 rez. perd.).
