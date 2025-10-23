Dimša vedė PAOK į dramatišką pergalę prieš „Anwil“

Likus žaisti 37 sekundes A.J. Slaughteris atitolino šeimininkus (93:90), bet Stephenas Brownas atsakė dvitaškiu (92:93), o tas pats A.J.Slaughteris netrukus prametė abi baudas. T.Dimša atkovojo kamuolį, o paskutinę sekundę dvitaškį pataikė vėl S.Brownas.
T.Dimša buvo naudingiausias ir rezultatyviausias rungtynių žaidėjas. Lietuvis per 38 minutes pelnė 22 taškus (1/2 dvit., 6/8 trit., 2/3 baud.), atkovojo 8 kamuolius, atliko 5 rezultatyvius perdavimus, po sykį suklydo ir perėmė kamuolį bei surinko 31 naudingumo balą.
Šeimininkų gretose Justas Furmanavičius per 14 minučių pelnė 2 taškus (0/1 dvit., 2/4 baud.), atkovojo kamuolį ir liko be naudingumo balų.
T.Dimšai geriausiai su 21 tašku talkino K.J. Jacksonas, o Lenkijos klubui 17 taškų įmetė Isaiah Muciusas.
