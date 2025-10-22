„Kibirkštis“ iškovojo pergalę Europos taurėje

Prieš Čekijos komandą Viliaus Stanišausko auklėtinės pirmavo nuo pirmųjų minučių, o dviženklį taškų skaičių nugalėtojoms rinko penkios krepšininkės.
Rezultatyviausia su 21 tašku buvo Japreece Dean, Kamilė Nacickaitė van der Horst pelnė 20 (6/11 trit.), Giedrė Labuckienė – 17 (9 atk. kam., 28 naud.), Zaay Green – 12, Andželina Radič – 11.
Šeimininkėms 21 tašką įmetė Elisa Brejčova, 16 – Katerina Rokosova.
