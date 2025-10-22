Kalendorius
„Kibirkštis“ iškovojo pergalę Europos taurėje

2025-10-22 21:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-22 21:45

Vilniaus „Kibirkštis“ (2/1) Europos taurėje pasiekė pirmą pergalę išvykoje. Mūsiškės 96:75 (22:16, 25:16, 19:25, 30:18) nugalėjo Chomutovo „Levhartice“ (0/3).

K.Nacickaitė van der Horst buvo ryški (FIBA nuotr.)

0

Prieš Čekijos komandą Viliaus Stanišausko auklėtinės pirmavo nuo pirmųjų minučių, o dviženklį taškų skaičių nugalėtojoms rinko penkios krepšininkės.

Rezultatyviausia su 21 tašku buvo Japreece Dean, Kamilė Nacickaitė van der Horst pelnė 20 (6/11 trit.), Giedrė Labuckienė – 17 (9 atk. kam., 28 naud.), Zaay Green – 12, Andželina Radič – 11.

Šeimininkėms 21 tašką įmetė Elisa Brejčova, 16 – Katerina Rokosova.

