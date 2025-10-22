Buie vedė Beliausko komandą į pergalę FIBA Europos taurėje

Nugalėtojams L.Beliauskas per 20 minučių pelnė 3 taškus (1/2 dvit., 0/1 trit., 1/2 baud.), atkovojo ir perėmė po 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, suklydo sykį ir surinko 4 naudingumo balus.
Fenomenalų pasirodymą surengė buvęs Klaipėdos „Neptūno“ legionierius Desure'as Buie. Gynėjas per 32 minutes pelnė 38 taškus (6/8 dvit., 8/10 trit.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 7 rezultatyvius perdavimus ir mačą baigė su 42 naudingumo balais.
Svečiams 22 taškus pelnė taip pat Lietuvoje praeityje rungtyniavęs Emmanuelis Lecomte.
