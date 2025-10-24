Kalendorius
Eurolyga

Hifi vedė „Paris“ į įtikinamą pergalę prieš „Partizan“

2025-10-24 23:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 23:25

Eurolygoje Belgrado „Partizan“ (3/3) ekipa namie 83:101 (26:26, 20:22, 14:23, 23:30) nusileido Paryžiaus „Paris“ (4/2) krepšininkams.

N.Hifi vėl buvo puikus

0

Pirmajame susitikimo kėlinyje itin ryškus buvo Nadiras Hifi, kurio vedami svečiai buvo įgiję 7 taškų pranašumą – 17:10. Vis tik šeimininkus truktelėjo Isaacas Bonga ir po pirmojo kėlinio rezultatas buvo lygus – 26:26.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmosiomis antrojo kėlinio minutėmis komandoms sunkiai sekėsi rinkti taškus, o po Duane’o Washingtono tritaškio „Partizan“ pirmavo – 31:28. Vis tik trapų 2 taškų pranašumą į pertrauką išsinešė svečiai – 48:46.

Po pertraukos sėkmingą atkarpą sužaidė Paryžiaus komanda. Justino Robinsono tikslus dvitaškis svečiams sukūrė jau dviženklį pranašumą (60:49), kurį jie išlaikė iki pat ketvirčio pabaigos – 71:60.

Ketvirto kėlinio pradžioje „Paris“ persvarą iki 14 taškų didino Daultonas Hommesas (76:62), bet tritaškiu iškart atsakė D.Washingtonas – 65:76. Paryžiaus klubą svarbiu metu vėl truktelėjo N.Hifi (90:78) ir svečiai šventė pergalę

Paryžiaus komanda panaudojo rotacijoje visus 12 žaidėjų ir iš jų net 11 žaidė dviženklį minučių skaičių.

Nugalėtojai šiame mače realizavo net 17 tolimų metimų iš 30 bandymų.

„Partizan“: Sterlingas Brownas 25 (5/12 trit.), Duane’as Washingtonas 16 (3/9 trit.), Isaacas Bonga 13 (9 atk. kam.), Jabari Parkeris 11.

„Paris“: Nadiras Hifi 21 (5/6 dvit., 3/5 trit.), Sebastianas Herrera 17 (5/7 trit.), Yakuba Ouattara ir Justinas Robinsonas po 14, Jeremy Morganas 11 (3/5 trit.).

