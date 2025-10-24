Stambulo derbyje – Jasikevičiaus auklėtinių triumfas

Puikiai dvikovą pradėjusi „Anadolu Efes“, sužaidus 6 minutes, jau įgijo dviženklį pranašumą – 19:8. Iki kėlinio pabaigos „Fenerbahče“ atkuto ir priartėjo – 18:24. Antrajame ketvirtyje prireikė 2,5 minučių, kad svečiai išlygintų rezultatą – 28:28. Galiausiai, Eurolygos čempionai išsiveržė į priekį likus 30 sekundžių ir niekas per likusį laiką iki pirmos mačo dalies nepasikeitė – 44:43.
Po didžiosios pertraukos komandos toliau kovojo taškas į tašką ir po trijų kėlinių buvo lygu – 58:58. Lemiamą atkarpą „Fenerbahče“ pradėjo spurtu 8:0 ir atitrūko – 66:58. „Anadolu Efes“ dar buvo priartėjusi (67:71), bet 6 iš eilės svečių taškai (77:67) likus 75 sekundėms atsakė į visus klausimus.
„Anadolu Efes“: Nickas Weileris-Babbas 17 (4/6 tritaškiai), Shane‘as Larkinas 13 (2/5 tritaškiai, 9 rez. perd., 5 kld.), Isaia Cordinier 10, Jordanas Loydas 9, Ercanas Osmani ir Rolandas Šmitas (5 atk. kam.) po 8.
„Fenerbahče“: Scottie Wilbekinas (4/5 tritaškiai) ir Devonas Hallas po 12, Bonzie Colsonas (6 atk. kam.) ir Wade’as Baldwinas (7 atk. kam., 8 rez. perd.) po 10, Armando Bacotas 9, Tarikas Biberovičius 8.
