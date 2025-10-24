Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Stambulo derbyje – Jasikevičiaus auklėtinių triumfas

2025-10-24 22:30 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-24 22:30

Eurolygos šeštojo turo rungtynėse Stambulo „Anadolu Efes“ (2/4) ekipa namuose 69:79 (24:18, 19:26, 15:14, 11:21) nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamiems Stambulo „Fenerbahče“ (3/3) krepšininkams.

Šaro auklėtiniai pasiekė pergalę

Eurolygos šeštojo turo rungtynėse Stambulo „Anadolu Efes" (2/4) ekipa namuose 69:79 (24:18, 19:26, 15:14, 11:21) nusileido Šarūno Jasikevičiaus treniruojamiems Stambulo „Fenerbahče" (3/3) krepšininkams.

0

Puikiai dvikovą pradėjusi „Anadolu Efes“, sužaidus 6 minutes, jau įgijo dviženklį pranašumą – 19:8. Iki kėlinio pabaigos „Fenerbahče“ atkuto ir priartėjo – 18:24. Antrajame ketvirtyje prireikė 2,5 minučių, kad svečiai išlygintų rezultatą – 28:28. Galiausiai, Eurolygos čempionai išsiveržė į priekį likus 30 sekundžių ir niekas per likusį laiką iki pirmos mačo dalies nepasikeitė – 44:43.

Po didžiosios pertraukos komandos toliau kovojo taškas į tašką ir po trijų kėlinių buvo lygu – 58:58. Lemiamą atkarpą „Fenerbahče“ pradėjo spurtu 8:0 ir atitrūko – 66:58. „Anadolu Efes“ dar buvo priartėjusi (67:71), bet 6 iš eilės svečių taškai (77:67) likus 75 sekundėms atsakė į visus klausimus.

„Anadolu Efes“: Nickas Weileris-Babbas 17 (4/6 tritaškiai), Shane‘as Larkinas 13 (2/5 tritaškiai, 9 rez. perd., 5 kld.), Isaia Cordinier 10, Jordanas Loydas 9, Ercanas Osmani ir Rolandas Šmitas (5 atk. kam.) po 8.

„Fenerbahče“: Scottie Wilbekinas (4/5 tritaškiai) ir Devonas Hallas po 12, Bonzie Colsonas (6 atk. kam.) ir Wade’as Baldwinas (7 atk. kam., 8 rez. perd.) po 10, Armando Bacotas 9, Tarikas Biberovičius 8.

