Madrido „Atletico“ savininkai susitarė dėl 2 mlrd. eurų pardavimo JAV fondui

Šiai derybų fazei pasibaigus, pagrindiniai akcininkai Gil Marinas ir Enrique Cerezo liktų klubo valdyme, bet jų akcijų dalis būtų sumažinta, o fondas būtų pagrindinis valdytojas. Taip pat laukiama sprendimo iš kitų svarbių akcininkų, tokių kaip „Ares Management“ ir „Quantum Pacific Group“, kurie turės teisę pareikšti nuomonę dėl pasiūlymo struktūros ir dalyvavimo naujose klubo akcijose.
Nors investuotojai yra JAV pagrindu veikianti privataus kapitalo įmonė, tikimasi, kad jie nekeis klubo futbolo vizijos radikaliai, nes tai pirmas jų žingsnis į sporto sektorių. „Atletico“ trenerio Diego Simeonės pozicija šiuo metu nėra esminė derybų tema, nes pabrėžiama, kad dabartiniai klubo pagrindai suteikia pakankamai stabilumo tolimesniam augimui.
Svarbu paminėti, kad su „Atletico“ glaudžiai bendradarbiauja ir Saudo Arabijos investicijų fondai, kurie susiję su klubo rėmimu bei sporto miesto projektu Madrido priemiestyje. Nors buvo svarstytos alternatyvos dėl pardavimo, tarp kurių buvo ir Saudo Arabijos interesai, šįkart „Apollo“ pasiūlymas buvo priimtas kaip geriausias.
Šis sandoris pažymi vieną svarbiausių pokyčių klubo istorijoje ir žymi naują erą, kai Amerikos investicijos dar daugiau įtraukiamos į Europoje veikiančių sporto klubų valdymą. Daugeliui sirgalių kyla nerimas dėl galimo klubo identiteto pakeitimo, tačiau investuotojai žada laikytis klubo tradicijų bei auginti jo vertę be radikalių intervencijų.
Atliekant sandorį, klubas ketina investuoti gautas lėšas į infrastruktūros projektus, įskaitant sporto miestą, bei rinkodaros plėtrą, siekiant dar labiau sustiprinti „Atletico“ pozicijas tiek Ispanijoje, tiek tarptautiniu mastu.
