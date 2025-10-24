Kalendorius
Spalio 24 d., penktadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Ispanija „La Liga“ ir „El Clásico“

Madrido „Atletico“ savininkai susitarė dėl 2 mlrd. eurų pardavimo JAV fondui

2025-10-24 21:24 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-24 21:24

Miguelis Angelis Gil Marinas pasiekė preliminarų susitarimą su JAV investicijų fondu „Apollo Global Management“ dėl Madrido „Atletico“ pardavimo už daugiau nei 2 mlrd. eurų. Sandoris numato kapitalo didinimą, kuris leistų Apollo tapti daugumos akcininke jau iki 2026 m. pradžios.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Miguelis Angelis Gil Marinas pasiekė preliminarų susitarimą su JAV investicijų fondu „Apollo Global Management“ dėl Madrido „Atletico“ pardavimo už daugiau nei 2 mlrd. eurų. Sandoris numato kapitalo didinimą, kuris leistų Apollo tapti daugumos akcininke jau iki 2026 m. pradžios.

REKLAMA
0

Šiai derybų fazei pasibaigus, pagrindiniai akcininkai Gil Marinas ir Enrique Cerezo liktų klubo valdyme, bet jų akcijų dalis būtų sumažinta, o fondas būtų pagrindinis valdytojas. Taip pat laukiama sprendimo iš kitų svarbių akcininkų, tokių kaip „Ares Management“ ir „Quantum Pacific Group“, kurie turės teisę pareikšti nuomonę dėl pasiūlymo struktūros ir dalyvavimo naujose klubo akcijose.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nors investuotojai yra JAV pagrindu veikianti privataus kapitalo įmonė, tikimasi, kad jie nekeis klubo futbolo vizijos radikaliai, nes tai pirmas jų žingsnis į sporto sektorių. „Atletico“ trenerio Diego Simeonės pozicija šiuo metu nėra esminė derybų tema, nes pabrėžiama, kad dabartiniai klubo pagrindai suteikia pakankamai stabilumo tolimesniam augimui.

REKLAMA
REKLAMA

Svarbu paminėti, kad su „Atletico“ glaudžiai bendradarbiauja ir Saudo Arabijos investicijų fondai, kurie susiję su klubo rėmimu bei sporto miesto projektu Madrido priemiestyje. Nors buvo svarstytos alternatyvos dėl pardavimo, tarp kurių buvo ir Saudo Arabijos interesai, šįkart „Apollo“ pasiūlymas buvo priimtas kaip geriausias.

REKLAMA

Šis sandoris pažymi vieną svarbiausių pokyčių klubo istorijoje ir žymi naują erą, kai Amerikos investicijos dar daugiau įtraukiamos į Europoje veikiančių sporto klubų valdymą. Daugeliui sirgalių kyla nerimas dėl galimo klubo identiteto pakeitimo, tačiau investuotojai žada laikytis klubo tradicijų bei auginti jo vertę be radikalių intervencijų.

Atliekant sandorį, klubas ketina investuoti gautas lėšas į infrastruktūros projektus, įskaitant sporto miestą, bei rinkodaros plėtrą, siekiant dar labiau sustiprinti „Atletico“ pozicijas tiek Ispanijoje, tiek tarptautiniu mastu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų