Ispanijoje – kvapą gniaužiantis „El Clasico“

Ispanijos „La Liga“ pirmenybėse „Real“ užima pirmąją vietą, o šalies čempionės titulą ginanti „Barca“ – antrąją. Madrido komanda po devynių turų surinko 24 taškus, o Barselonos – 22. Pastarąjį kartą Ispanijos futbolo galiūnai tarpusavyje varžėsi pernai gegužę. Tada „Barcelona“ namie šventė pergalę 4:3. Įnirtingos lenktynės vyksta tarpusavio akistatose. Oficialiose dvikovose minimaliu skirtumu 105:104 pirmauja „Real“. 52 mačai baigėsi lygiosiomis.
Sekmadienį Madride žais tokios žvaigždės kaip Kylianas Mbappe, Vinicius Junioras, Rodrygo, Jude‘as Bellinghamas (visi „Real), Lamine‘as Yamalis, Robertas Lewandowskis, Ferranas Torresas, Raphinha, Marcusas Rashfordas (visi „Barcelona“) ir daugelis kitų.
Lietuvos futbolo gerbėjai vėl laukia Gvido Gineičio pasirodymo „Torino“ klube, kuris sekmadienį namie išbandys jėgas su „Genoa“. Praėjusiame ture Turino komanda netikėtai 1:0 paklupdė „Serie A“ čempionus „Napoli“ futbolininkus. Tada lietuvis rungtyniavo nuo 75-osios minutės. Po septynių turų aštuonis taškus turintis „Torino“ rikiuojasi 14-tas. Nė vienos pergalės nešventusi „Genoa“ su trimis taškais žengia priešpaskutinė, 19-ta.
Italijoje sekmadienį įdomus turėtų būti ir Romos „Lazio“ bei Turino „Juventus“ susirėmimas. Abi ekipos prastai pradėjo sezoną. „Lazio“ surinko vos aštuonis taškus ir užima 12-tą vietą. „Juventus“ sukaupė 12 taškų ir yra septintas.
Didžiulį susidomėjimą kels Nyderlandų „Eredivisie“ lygos lyderių mūšis – Roterdamo „Feyenoord“ priims Eindhoveno PSV futbolininkus. Po devynių mačų PSV turi 25 taškus, o „Feyenoord“ – 22. Puikios sportinės formos esanti Eindhoveno komanda yra dvejų praėjusių Nyderlandų pirmenybių čempionė. Ji antradienį UEFA Čempionų lygos rungtynėse net 6:2 sutriuškino Italijos čempioną „Napoli“ klubą.
Įdomiausių sekmadienio transliacijų per „Go3“ tvarkaraštis
Spalio 26 d.
13.20 val. „Torino“ – „Genoa“,
15.20 val. „Feyenoord“ – PSV,
17.05 val. „Real“ – „Barcelona“,
21.50 val. „Lazio“ – „Juventus“.
