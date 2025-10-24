Martynas Lisauskas: „Tikiu, kad su trenere Pei būsime puikus tandemas“

„Nekantrauju pranešti apie žodinį įsipareigojimą tęsti akademinę ir sportinę karjerą Kalifornijos universitete. Dėkoju visiems savo treneriams, šeimai ir draugams, kurie manimi tikėjo ir palaikė mano kelionėje“, – rašė Martynas.
Šiame universitete studijavo ne vienas žymus Lietuvos sportininkas – Europos plaukimo čempionato bronzos laimėtojas Rolandas Gimbutis ir olimpinis prizininkas, lengvaatletis Mykolas Alekna.
Per karjerą M. Lisauskas yra tapęs daugkartiniu Lietuvos čempionu, 2022 m. Europos jaunimo šuolių į vandenį čempionate iškovojo bronzos ir sidabro medalius, o Pasaulio jaunimo čempionate užėmė 8-ąją vietą.
Šiemet sportininkas dalyvavo pasaulio čempionate Singapūre, kur iškovojo 30-ąją vietą šuoliuose nuo 1 m tramplino ir 36-ąją – nuo 3 m tramplino.
– Martynai, kodėl būtent šuoliai į vandenį?
– Mama vis dar juokauja, kad savo kelią parodžiau dar būdamas ketverių su puse – nušokau į ežerą nuo liepto, kai dar nemokėjau plaukti. Po to ji mane nuvedė į tuometinį Lietuvos vaikų ir jaunimo centrą, į mažąjį baseiną, kad išmokčiau plaukti. Mane mokė treneris Ignas Barkauskas, pats buvęs šuolininkas į vandenį. Kai išmokau plaukti, perėjau į didįjį baseiną ir pamačiau ten besitreniruojančius šuolininkus. Plaukti man patiko, bet atrodė šiek tiek monotoniška – plauki pirmyn ir atgal, tiek žinių. Grįžęs namo šokinėdavau nuo lovos atlošo, bandydamas atkartoti baseine matytus judesius. Pusę metų prašiau mamos, kad leistų lankyti šuolius į vandenį. Galiausiai ji paprašė Igno įvertinti, ar tam sportui esu tinkamas. Taip ir prasidėjo mano kelias.
– Ar jau pavyko apsilankyti CAL bazėje? Ar patiko atmosfera, treneriai, bazė?
– Taip, Kalifornijos universitete Berklyje lankiausi rugsėjo 12–14 dienomis. Kaip minėjau, bazė ten įspūdinga, komanda – šilta ir draugiška. Man labai svarbus ryšys su treneriu, ir būtent tai buvo vienas iš lemiamų veiksnių. Komandos trenerė iš Kinijos – Pei Lin, o visi žinome, kad Kinijos šuolių į vandenį mokykla yra pasaulyje lyderiaujanti. Su trenere užsimezgė artimas ryšys, tikiu, kad tapsime puikiu tandemu ir kartu sieksime aukščiausių rezultatų.
– Kuo tave sužavėjo Kalifornijos Berklio universitetas? Ar tikiesi ten pasiekti aukščiausių rezultatų?
– Pirmiausia – atmosfera, treniruočių bazė ir, žinoma, klimatas. Tai vienas geriausių universitetų pasaulyje. Gavau kvietimų iš kelių JAV universitetų, šį rudenį aplankiau keturis, todėl sprendimas tikrai nebuvo lengvas. Visgi Berklis paliko stipriausią įspūdį.
– Kokį savo sportinį pasiekimą vadintum „karjeros“ pasiekimu?
– Be abejo, svarbiausias man yra 2023 m. Europos jaunimo čempionatas Rijekoje (Kroatijoje) – ten laimėjau bronzą nuo 3 m tramplyno ir sidabrą nuo 1 m tramplyno. Taip pat labai svarbus 2022 m. pasaulio jaunimo čempionatas Monrealyje (Kanadoje), kur patekęs į finalą užėmiau 8 vietą. Manau, būtent po šių varžybų man atsivėrė durys į platesnį pasaulį – netrukus po čempionato susisiekė treneris iš vieno JAV universiteto ir paklausė, ar mane domintų studijos Amerikoje. Tuomet atrodė sunku patikėti, kad tai įmanoma sportininkui iš tokios mažos šalies kaip Lietuva. Bet štai – tai tapo realybe.
– Kokia tavo svajonė, jeigu kalbėtumėme apie sportinę karjerą?
– Gal tai ne svajonė, o labiau tikslas – dalyvauti olimpinėse žaidynėse ir atstovauti Lietuvai. Tai būtų didžiausia garbė.
– Ko palinkėtum Lietuvos šuolininkams, kurie lygiuojasi žiūrint į tave treniruotėse?
– Norėčiau palinkėti ne tik sportininkams, bet ir jų tėvams. Sportininkams – mylėkite tai, ką darote. Tikėkite savo darbu. Viskas yra įmanoma, jeigu nuosekliai sieki tikslo ir mėgaujiesi tuo kiekvieną dieną, kiekvieną treniruotę. Tėvams – pamatykite ir leiskite vaikui daryti tai, kas jam teikia džiaugsmo.
