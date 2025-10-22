Giedrius Liutkus – IFCA Europos čempionato „Masters“ grupės nugalėtojas

Lietuvos atstovas Giedrius Liutkus pademonstravo aukštą meistriškumą ir stabilų pasirodymą viso čempionato metu, sėkmingai kovodamas su stipriais varžovais ir iškovojo pirmąją vietą „Masters“ grupėje. Ši pergalė dar kartą patvirtino jo patirtį, ryžtą ir gebėjimą varžytis su jaunosios kartos sportininkais aukščiausiu lygiu.
Absoliučioje čempionato įskaitoje G. Liutkus buvo 27-as tarp 44 dalyvių. Po Šveicarijos vėliava startavę Justas Katkus ir Žilvinas Katkus atitinkamai užėmė 25-ą bei 29-ą pozicijas.
Auksą iškovojo danas Johanas Soe, sidabrą – vokietis Fabianas Wolfas, o bronzą – olandas Jordy Vonkas.
