TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Giedrius Liutkus – IFCA Europos čempionato „Masters“ grupės nugalėtojas

2025-10-22 19:16 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-22 19:16

Pasibaigė IFCA Europos čempionatas, kuris šiemet pasižymėjo išskirtinai aukštu lygiu – net pusė ar daugiau dalyvių startavo ir PWA profesionalų ture. Tai tapo puikiu jėgų išbandymu tarp geriausių Europos buriuotojų.

Apdovanojimai | Organizatorių nuotr.

Pasibaigė IFCA Europos čempionatas, kuris šiemet pasižymėjo išskirtinai aukštu lygiu – net pusė ar daugiau dalyvių startavo ir PWA profesionalų ture. Tai tapo puikiu jėgų išbandymu tarp geriausių Europos buriuotojų.

Lietuvos atstovas Giedrius Liutkus pademonstravo aukštą meistriškumą ir stabilų pasirodymą viso čempionato metu, sėkmingai kovodamas su stipriais varžovais ir iškovojo pirmąją vietą „Masters“ grupėje. Ši pergalė dar kartą patvirtino jo patirtį, ryžtą ir gebėjimą varžytis su jaunosios kartos sportininkais aukščiausiu lygiu.

Absoliučioje čempionato įskaitoje G. Liutkus buvo 27-as tarp 44 dalyvių. Po Šveicarijos vėliava startavę Justas Katkus ir Žilvinas Katkus atitinkamai užėmė 25-ą bei 29-ą pozicijas.

Auksą iškovojo danas Johanas Soe, sidabrą – vokietis Fabianas Wolfas, o bronzą – olandas Jordy Vonkas.

