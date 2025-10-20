Lietuviai sužibėjo pasaulio vandens motociklų čempionate

Vis labiau populiarėjantis čempionatas šiemet pritraukė įspūdingą dalyvių skaičių – net 154 sportininkus iš 27 šalių. Lietuvai šiame etape atstovavo šeši sportininkai ir viena sportininkė, kovoję įvairiose kategorijose.
Geriausiai tarp lietuvių pasirodė Karolis Puzelevičius ir Grantas Gurkšnys. Į paskutinį Runabout GP4 plaukimą tarp 23 geriausių pasaulio sportininkų jie stojo turėdami po lygiai – po 47 taškus, tad jų laukė lemiama dvikova dėl pasaulio čempiono titulo. Karolis nuo pat starto išsiveržė į priekį ir užtikrintai iškovojo pasaulio čempiono titulą, o jo pagrindiniam varžovui Grantui Gurkšniui paskutiniame rate kilo techninių problemų, tačiau jis sugebėjo pasiekti finišą ir užsitikrino vicečempiono vardą.
Moterų kategorijoje puikiai pasirodė Astra Gurkšnytė – po atkaklios kovos užėmusi labai aukštą 4 vietą, vos 6 taškais atsilikusi nuo prizininkių trejeto.
Kiti sportininkai garbingai kovojo ir atstovavo Lietuvai:
Domantas Vaznys („Runabout GP2“) – 4 vieta;
Erikas Butkus („Runabout GP4“) – 5 vieta;
Dovydas Kutra („Runabout GP4“) – dėl techninių problemų finišavo 9-as;
Egidijus Kirilevičius, startavęs galingiausioje Runabout GP1 klasėje, – 17 vieta.
