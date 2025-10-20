Kalendorius
Spalio 20 d., pirmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Vandens Sportas > Kita

Buriuotoja Ema Kuodytė startuoja Europos jaunimo čempionate

2025-10-20 12:28 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-20 12:28

Šiandien Kroatijoje, Splite, startuoja Europos ILCA jaunimo (U21) čempionatas, kur Lietuvai atstovaus buriuotoja Ema Kuodytė, kuri varžysis olimpinės moterų jachtų klasės ILCA 6 grupėje tarp 82 konkurenčių iš 28 valstybių.

Ema Kuodytė („Prow Media“ nuotr.) | Organizatorių nuotr.

Šiandien Kroatijoje, Splite, startuoja Europos ILCA jaunimo (U21) čempionatas, kur Lietuvai atstovaus buriuotoja Ema Kuodytė, kuri varžysis olimpinės moterų jachtų klasės ILCA 6 grupėje tarp 82 konkurenčių iš 28 valstybių.

REKLAMA
0

„Tai – priešpaskutinės svarbios šio sezono varžybos. Europos U21 čempionatas bus puiki proga įsivertinti viso sezono metu atliktą darbą bei patobulinti silpnesnes vietas prieš paskutinius startus metų pabaigoje. Bet kuriuo atveju, prie starto linijos stosiu nusiteikusi dėl aukščiausių vietų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tikiuosi būti pirmoje laivyno pusėje ir lenktyniauti su stipriausiomis sportininkėms bei išnaudoti visą sezono metu sukauptą patirtį“, – prieš startą dalinosi E. Kuodytė.

REKLAMA
REKLAMA

Pasak organizatorių, šis čempionatas pasižymi itin dideliu užsiregistravusiųjų skaičiumi – iš viso per ILCA 6 ir ILCA 7 jachtų klases prie starto linijos planuoja stoti net 242 sportininkai. Tai ne tik rodo jaunimo susidomėjimą olimpinėmis buriavimo klasėmis bei norą savo ateities tikslus sieti su profesionaliu sportu, bet ir šiose varžybose žada itin artimą bei įtemptą konkurenciją lenktynių distancijoje.

REKLAMA

Vis dėlto, didžiausiu iššūkiu gali tapti ir šiuo metu Splite vyraujančios oro sąlygos.

„Čempionato akvatorija šiuo metų laiku yra gana nenuspėjama, todėl galima tikėtis labai įvairių sąlygų. Vis dėlto, prognozės šiuo metu žada silpną vėją viso čempionato metu, tad būtent tokios nepastovios sąlygos, manau, bus didžiausias iššūkis – reikės daug kantrybės, koncentracijos ir taktinio mąstymo“, – teigė Lietuvos atstovė.

REKLAMA
REKLAMA

Iš viso Europos čempionato lenktynės vyks spalio 20-25 dienomis. Jei oro sąlygos leis, kiekvieną dieną planuojama įvykdyti po dvejas lenktynes. Sekti Europos jaunimo U21 čempionato eigą bei rezultatus galima paspaudus ČIA.

iais metais E. Kuodytės dar laukia startas „World Sailing“ jaunimo pasaulio čempionate, kuris vyks Vilamouroje, Portugalijoje, gruodžio 12-20 dienomis.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų