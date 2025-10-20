Buriuotoja Ema Kuodytė startuoja Europos jaunimo čempionate

„Tai – priešpaskutinės svarbios šio sezono varžybos. Europos U21 čempionatas bus puiki proga įsivertinti viso sezono metu atliktą darbą bei patobulinti silpnesnes vietas prieš paskutinius startus metų pabaigoje. Bet kuriuo atveju, prie starto linijos stosiu nusiteikusi dėl aukščiausių vietų.
Tikiuosi būti pirmoje laivyno pusėje ir lenktyniauti su stipriausiomis sportininkėms bei išnaudoti visą sezono metu sukauptą patirtį“, – prieš startą dalinosi E. Kuodytė.
Pasak organizatorių, šis čempionatas pasižymi itin dideliu užsiregistravusiųjų skaičiumi – iš viso per ILCA 6 ir ILCA 7 jachtų klases prie starto linijos planuoja stoti net 242 sportininkai. Tai ne tik rodo jaunimo susidomėjimą olimpinėmis buriavimo klasėmis bei norą savo ateities tikslus sieti su profesionaliu sportu, bet ir šiose varžybose žada itin artimą bei įtemptą konkurenciją lenktynių distancijoje.
Vis dėlto, didžiausiu iššūkiu gali tapti ir šiuo metu Splite vyraujančios oro sąlygos.
„Čempionato akvatorija šiuo metų laiku yra gana nenuspėjama, todėl galima tikėtis labai įvairių sąlygų. Vis dėlto, prognozės šiuo metu žada silpną vėją viso čempionato metu, tad būtent tokios nepastovios sąlygos, manau, bus didžiausias iššūkis – reikės daug kantrybės, koncentracijos ir taktinio mąstymo“, – teigė Lietuvos atstovė.
Iš viso Europos čempionato lenktynės vyks spalio 20-25 dienomis. Jei oro sąlygos leis, kiekvieną dieną planuojama įvykdyti po dvejas lenktynes. Sekti Europos jaunimo U21 čempionato eigą bei rezultatus galima paspaudus ČIA.
iais metais E. Kuodytės dar laukia startas „World Sailing“ jaunimo pasaulio čempionate, kuris vyks Vilamouroje, Portugalijoje, gruodžio 12-20 dienomis.
