Lietuvos sensacija „Aquawalking“ varžybose: auksas, bronza ir žinia, kad judėti gali visi

Kas yra Aquawalking?
Aquawalking – tai ėjimas jūroje ar kitame vandens telkinyje, kai vanduo siekia nuo juosmens iki krūtinės. Sportininkai vilki neopreninius kostiumus, specialius batus ir, eidami prieš vandens pasipriešinimą, treniruoja visą kūną. Šią discipliną 2005 m. Prancūzijoje pradėjo buvęs irkluotojas Thomas Wallyn, o šiandien ji vienija tūkstančius sportininkų ir turi oficialią tarptautinę federaciją. Vien tik Prancūzijoje Aquawalking praktikuoja daugiau nei 11 000 licencijuotų sportininkų aštuoniuose pajūrio regionuose, o šis sportas sparčiai populiarėja Viduržemio jūros šalyse.
„Šis sportas yra unikalus tuo, kad tinka visiems – nuo jaunimo iki senjorų, nuo profesionalų iki pradedančiųjų. Nereikia plaukti, pakanka eiti. Vanduo sumažina sąnariams tenkantį krūvį, todėl net žmonės su sveikatos problemomis gali judėti be skausmo. Kartu tai ir bendruomeniška veikla – žmonės čia randa draugų, palaikymą, pasitikėjimą“, – sako šią sporto šaką į Lietuvą atvežęs JUDU365 asociacijos vadovas Augustas Navickas.
Paklaustas, kaip kilo mintis šią sporto šaką pasiūlyti Lietuvoje, Augustas pabrėžia, kad būtent kelionės įspūdis tapo kertiniu argumentu. „Dar ankstyvą pavasarį keliaudami su žmona Prancūzijos šiaurės pakrante pastebėjome neįprastą vaizdą – grupę žmonių, apsivilkusių neopreniniais kostiumais, einančių jūroje iki juosmens ir dainuojančių. Pradėjome domėtis šia veikla internete ir greitai supratome, kad tai – rimta, Europoje sparčiai populiarėjanti sporto disciplina, turinti savo federacijas, čempionatus ir tūkstančius praktikuojančių žmonių. Mums pasirodė, kad tai idealiai tinka Lietuvai: turime ilgą pajūrio liniją, plačius ir seklius paplūdimius, o pati veikla prieinama visiems – nereikia specialių įgūdžių ar idealios fizinės formos“, – pasakoja asociacijos vadovas.
Taip Klaipėdoje buvo surengti pirmieji oficialūs mokymai, atvykus instruktoriams iš užsienio. Šiandien Lietuva yra antroji Baltijos šalis, įsiliejusi į tarptautinę Aquawalking šeimą.
Netikėti medaliai
Lietuvių kelias į tarptautinę Aquawalking areną prasidėjo nuo kvietimo į čempionatą, kuris pasaulyje organizuojamas jau 4-tą kartą. „Kai sulaukėme kvietimo dalyvauti tarptautinėse varžybose, supratome, kad tai puiki proga ne tik išbandyti savo jėgas, bet ir parodyti, kad Lietuva, nors ir nauja šioje disciplinoje, gali konkuruoti su ilgametę patirtį turinčiomis šalimis“, – sako JUDU365 vadovas A. Navickas.
Lietuvą atstovavo keturios sportininkės – trys oficialius Aquawalking mokymus baigusios instruktorės, visą vasarą nuosekliai treniravusios Baltijos jūroje, ir viena entuziastė, kuri nuo pat pirmųjų treniruočių išsiskyrė dideliu įsitraukimu bei pažanga.
Iš viso čempionate dalyvavo septynios delegacijos iš skirtingų šalių: Juodkalnijos, Vokietijos, Latvijos, Alžyro, Tuniso, San Marino ir Lietuvos. Varžybų programą sudarė keturios rungtys – 50 m sprintas su irklu, 6,5 km beach trail (bėgimas paplūdimiu ir ėjimas vandenyje), 200 m ėjimas vandenyje bei 800 m ėjimas vandenyje poroje.
Lietuvos sportininkės debiutavo itin sėkmingai: Ema Navickienė tapo prestižinės 50 m sprinto čempione, aplenkusi varžoves iš Tuniso, Juodkalnijos, Latvijos, Vokietijos, Alžyro bei San Marino. Kristina Beržanskė pelnė bronzą 6,5 km beach trail rungtyje, paskutinėmis akimirkomis aplenkusi San Marino sportininkę.
„Didžiausias iššūkis buvo ne fizinis pasiruošimas, o psichologija. Atvykome be didelių lūkesčių, bet su noru dalyvauti garbingai. Kai patekome į finalus ir galiausiai laimėjome, emocijos buvo neapsakomos“, – pasakoja varžybų dalyvė E. Navickienė.
Tarptautinė bendruomenė Lietuvos debiutą sutiko su pagarba ir nuostaba. „Iš kur atsirado tos lietuvės?“, – tokias reakcijas girdėjo sportininkės.
Organizatoriai – Europos pėsčiųjų žygių federacija (FERP) – pasveikino Lietuvą kaip naują Aquawalking šalį ir pabrėžė viltį, kad mūsų komanda taps aktyvia bendruomenės dalimi.
Sportas visiems
Aquawalking Lietuvoje matomas ne tik kaip sportinė naujovė, bet ir kaip socialinis judėjimas. Jis prieinamas žmonėms, kurie dažnai nesiryžta tradiciniam sportui – senjorams, turintiems sąnarių problemų, mažiau aktyviems ar tiesiog ieškantiems draugiškos bendruomenės.
Didžiausias privalumas senjorams ir žmonėms su sąnarių problemomis – vanduo atima apie 70% kūno svorio. Tai reiškia, kad net turintys artrozę, nugaros skausmus ar kitus sveikatos iššūkius gali judėti be skausmo ir diskomforto. Tuo pat metu vandens pasipriešinimas stiprina visus kūno raumenis, gerina širdies bei kraujagyslių sistemos veiklą – ir visa tai be traumų ar perkrovų rizikos.
„Tai sportas, kuris griauna barjerus. Nėra čia „per senas“, „per silpnas“ ar „per lėtas“. Kiekvienas eina savo tempu, o kartu atranda ne tik judėjimą, bet ir draugus“, – pabrėžia JUDU365 vadovas.
Įtraukties aspektas čia neatsiejamas. Aquawalking nauda apima ir platesnę visuomenės perspektyvą: jis prisideda prie sveikesnės gyvensenos, mažina socialinę izoliaciją, skatina aktyvų poilsį prie jūros ir stiprina ryšį su gamta. Tai sportas, kuris keičia požiūrį – ne tik į fizinį aktyvumą, bet ir į bendruomenės gyvenimą.
Ateities planai
Artimiausiu metu planuojama aktyviai plėsti treniruočių grupes Lietuvos pajūryje – visą vasarą jos vyko Klaipėdoje, o kitąmet bus siūlomos ir kitose pajūrio vietovėse. Vienas svarbiausių žingsnių – instruktorių rengimas. Tikimasi, kad prie šios veiklos prisijungs vis daugiau sporto trenerių, sveikatingumo specialistų ir fizioterapeutų, kurie galės saugiai ir profesionaliai vesti užsiėmimus.
Ambicingiausias strateginis tikslas – surengti pirmąjį Baltijos šalių Aquawalking čempionatą Lietuvoje. Tai būtų ne tik sporto renginys, bet ir puiki proga parodyti mūsų pajūrio potencialą, pritraukti svečių iš užsienio, sustiprinti turizmo ir sveikatingumo sektorius.
„Aquawalking – tai daugiau nei sportas. Tai bendruomenė, sveikata, naujas santykis su jūra. Norime, kad Lietuva taptų viena iš šio judėjimo lyderių regione. Matome, kad ši disciplina gali keisti gyvenimo kokybę tiek atskiriems žmonėms, tiek visai visuomene“ – sako JUDU365 vadovas A. Navickas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!