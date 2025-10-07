Paralimpiečių kraitis pasaulio čempionate – du medaliai, asmeniniai rekordai

Pasaulio vicečempione B. Morkus tapo T71 klasės, kurioje varžosi sportininkai su sunkia fizine negalia, 100 m bėgime su triračiu. Tai buvo šios klasės debiutas pasaulio čempionate. Tiesa, iki paralimpinio debiuto dar teks palaukti, kol kas ši klasė dar neįtraukta į paralimpinę programą. 2028 m. Los Andželo paralimpinėse žaidynėse debiutuos T72 klasės 100 m bėgimo su triračiu varžybos. Triračių sportas yra naujausia sporto šaka, įtraukta į paralimpinių žaidynių programą.
„Tikrai labai džiaugiuosi rezultatu, tai yra labai geras pasiekimas. Džiaugiuosi, kad iškovojau Lietuvai pasaulio čempionato sidabro medalį. Noriu padėkoti visiems už palaikymą. Tai – sunkaus septynerių metų darbo treniruotėse rezultatas, – kalbėjo B. Morkus. – Visuomet sakau, kad tie, kas sėdi vežimėliuose ir nedrįsta, prašau, išbandykite sportą. Nesėdėkite užsidarę tarp keturių sienų, atvažiuokite pas mus į centrą ir išbandykite triračių bėgimą. Gal tapsite mūsų komandos nariais.“
B. Morkus finale atstumą įveikė per 21,53 sek. ir nusileido tik Thekrai Alkaabi iš Jungtinių Arabų Emyratų, kuri finišavo per 19,89 sek. ir pagerino pasaulio rekordą. Prieš tai pasaulio rekordas (20,08 sek.) priklausė B. Morkus: „Pasistengsiu susigrąžinti pasaulio rekordą. Varžovė yra labai stipri, tačiau aš tikrai nepasiduosiu.“
„Labai džiaugiamės, kad pavyko laimėti sidabro medalį pasaulio čempionate. Taip pat gerai vertinu ir visos bėgimo komandos pasirodymą, nes trys iš penkių sportininkų vyko į pasaulio čempionatą pirmą kartą ir visi trys pagerino asmeninius rekordus. Visi penki sportininkai yra pasaulio paraatletikos dešimtuke. Noriu tikėti, kad tokie mūsų sportininkų pasirodymai įkvėps ir kitus. Sportas yra naudingas ne tik sveikatai. Sportuodami žmonės turi tikslą gyvenime, jo siekia. O išvykę į varžybas turi galimybę pamatyti pasaulį“, – teigė trenerė, Lietuvos triračių sporto asociacijos prezidentė Aušra Kriškoviecienė.
Viktorija Žižmaraitė (T71 klasė) pasaulio čempionato 100 m bėgime pagerino asmeninį rekordą ir užėmė šeštąją vietą (34.55), jos sesuo Kotryna (T72 klasė), taip pat į savo sąskaitą įsirašiusi asmeninį rekordą, 100 m nuotolyje finišavo aštunta (23.53).
2024 m. pasaulio čempionato Japonijoje 100 m bėgimo su triračiu rungties bronzos medalio laimėtojas Deividas Podobajevas (T72 klasė) Indijoje šioje rungtyje finišavo septintas (17.63), o 400 m įveikė ketvirtas (1:16.19). Igoris Markovas (T72 klasė) 100 m bėgime užėmė šeštąją poziciją (17.45). Trečiasis šios klasės mūsų sportininkas – Artūras Plodunovas – 100 m bėgimo su triračiu rungties finale užėmė aštuntąją vietą (18.49).
Antrasis Lietuvos komandos medalis buvo iškovotas disko metimo sektoriuje. Oksana Dobrovolskaja, kuri varžosi nereginčiųjų grupėje, geriausiu pirmuoju bandymu pagerino asmeninį rezultatą ir numetė 37 m 24 cm.
„Labai džiaugiuosi. Noriu šį medalį skirti savo mylimiausiai trenerei Teresei Nekrošaitei, kuri dėl sveikatos problemų negalėjo atvykti į pasaulio čempionatą. Tačiau tikrai jaučiau, kad ji yra su manimi – mano širdyje, mano mintyse. Ačiū jums, Terese, kad dirbate su manimi ir kad paruošėte mane šiam medaliui. Taip pat labai noriu padėkoti savo broliui, kuris čia buvo vietoj trenerio, padėjo man. Tai buvo pirmasis žmogus, kurį apkabinau, iškovojusi medalį. Padėkoti noriu ir treneriui Romui Ubartui, kuris pavadavo mano trenerę ir pastaruosius du mėnesius padėjo ruoštis čempionatui. Noriu padėkoti visiems, kas prisidėjo prie mano medalio. Pagaliau jis ant mano kaklo. Įdomu tai, jog pirmajame pasaulio čempionate, kuriame dalyvavau, užėmiau penktąją vietą, antrajame – ketvirtąją, o trečiajame – trečiąją. Tai tikrai ne paskutinis mano medalis, eisiu tik pirmyn. Mesdama diską galvojau, jog laimi ne talentingiausi sportininkai, o tie, kurie yra labiausiai užsispyrę“, – kalbėjo O. Dobrovolskaja, kuriai Indijoje talkino brolis.
F12 klasės, kurioje varžosi silpnaregiai, ieties metimo rungties finale Osvaldas Kucavičius užėmė aukštą ketvirtąją vietą. Mūsų šalies paraatletas daugiau nei metru pagerino asmeninį rezultatą. Lietuvos lengvaatletis ietį numetė 57 m 87 cm.
„Pagerinau asmeninį rezultatą ir esu dėl to labai laimingas. Taip pat džiaugiuosi, jog visi bandymai skriejo už 50 m ribos. Tai tikrai gana stabilus rezultatas. Visas šis sezonas yra stabilus, visose varžybose mečiau daugiau nei 50 m. Skaudus dūris buvo vykti į čempionatą be trenerės, kuri kovoja su sunkia liga. Tačiau vis tiek susiėmiau ir kovojau. Kovojau už trenerę Teresę Nekrošaitę. Esu jai už viską labai dėkingas“, – sakė O. Kucavičius.
Ieties metimo varžybose Indijoje pasirodė ir Karolis Virkutis (F34 klasė). Finale jis pagerino asmeninį rezultatą, įrankį švystelėjo 25 m 21 cm ir užėmė aštuntąją vietą, Jonas Spudis (F44 klasė) galutinėje rikiuotėje įsitaisė devintojoje pozicijoje (49.18).
Tuo metu Andrius Skuja (F46 klasė) rutulio stūmimo rungties finale užėmė aukštą penktąją vietą. Lietuvis pagerino sezono rekordą ir rutulį nustūmė 14 m 99 cm.
„Penktoji vieta yra aukščiausia, kokią per karjerą esu užėmęs pasaulio čempionatuose. Visų dalyvių rezultatai nebuvo labai aukšti, tikriausiai dėl sąlygų Indijoje – labai karšta, drėgna. Tačiau sąlygos visiems buvo vienodos. Čempionatą vertinu gerai. Jei reikėtų rašyti pažymį, pasaulio čempionatui parašyčiau septynetą. Reikės taisyti klaidas, dirbti toliau”, – sakė A. Skuja.
Rutulio stūmimo varžybose dar dalyvavo šeši mūsų paraatletai. Donatas Dundzys (F37 klasė) užėmė septintąją vietą (14.01), Genadijus Zametaškinas (F32 klasė) finišavo devintas (5.78), Ramūnas Verbavičius (F55 klasė) pasiekė geriausią sezono rezultatą ir užėmė dešimtąją vietą (10.89), K. Virkutis (F34 klasė) pagerino sezono rezultatą ir taip pat finišavo dešimtas (8.64). Ramūnui Rojui (F57 klasė) trūko žingsnio. Jis kvalifikacijoje aplenkė keturis varžovus ir užėmė penktąją vietą (12.27). Į finalą pateko keturi sportininkai. Į finalą neprasibrovė ir Eugenijus Vaičaitis (F34 klasė), kuris savo klasės rutulio stūmimo kvalifikacijoje liko „pirmas už brūkšnio“ ir užėmė penktąją vietą (8.36).
400 m vežimėlių lenktynėse Kęstutis Skučas (F52 klasė) pasiekė geriausią sezono rezultatą (1:06.92) ir užėmė dešimtąją vietą, o 1500 m jis taip pat pasiekė geriausią sezono rezultatą (4:12.13) ir finišavo šeštas. Pastarasis paraatletas dar dalyvavo ir disko metimo rungtyje. Jis užfiksavo 15 m 21 cm rezultatą ir finišavo penktojoje vietoje. Raimondas Dabužinskas (F52 klasė) disko metimo varžybų finale įrankį nuskraidino 12 m 38 cm ir užėmė septintąją vietą. J. Spudis užėmė devintąją vietą (40.40), o D. Dundzys (F37 klasė) liko vienuoliktas (43.92).
Kuokelės metimo finale kovojo tik vienas Lietuvos atstovas – G. Zametaškinas. Jis užėmė devintąją vietą (24.51).
„Pasaulio čempionato rezultatai nenuvylė. Parvežame du medalius, ne vieną pagerintą asmeninį bei sezono rezultatą. Mūsų visa komanda ir, tikiu, visa Lietuva labai didžiuojasi kiekvienu čia pasirodžiusiu mūsų sportininku“, – sakė Lietuvos paralimpinio komiteto generalinė sekretorė, mūsų komandos vadovė Indijoje Asta Narmontė.
„Šis čempionatas, tarsi pamatai statyti kelią į Los Andželo paralimpines žaidynes, ir juos sportininkai supylė gana tvirtus. Linkiu gerai pailsėti ir ruoštis ateities startams, kitais metais laukia Europos čempionatas. Lietuvos komanda buvo gausi, galime tuo didžiuotis”, – pridūrė Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas Mindaugas Bilius.
