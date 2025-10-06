Kalendorius
Paaiškėjo Lietuvos kroso taurės laimėtojai

2025-10-06 10:18 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-06 10:18

Spalio 4 d. Trakuose ketvirtuoju etapu baigėsi šių metų Lietuvos kroso taurės varžybos.

Spalio 4 d. Trakuose ketvirtuoju etapu baigėsi šių metų Lietuvos kroso taurės varžybos.

Etapo nugalėtojais tapo:

Moterys. 4 km. Viktorija Varnagirytė (Šiaulių r.) 15:10

Jaunuolės. 4 km. Emanuelė Balsytė (Vilnius) 15:39

Jaunės. 3 km. Samanta Machankovaitė (Vilnius) 10:43

Jaunutės. 2 km. Rugilė Zaleckaitė (Vilnius) 7:14

Mergaitės. 1 km. Skaistė Michejevaitė (Vilnius) 3:28

Vyrai. 6 km. Erik Černiavski (Vilniaus r.) 19:34

Jaunuoliai. 6 km. Vilius Danilovas (Kelmė) 21:01

Jauniai. 4 km. Aldas Šimkevičius (Vilnius) 13:33

Jaunučiai. 2 km. Lukas Diliūnas (Pakruojis) 6:34

Berniukai. 1 km. Matas Kulbokas (Trakai) 3:05

Susumavus taškus paaiškėjo, kad šio etapo nugalėtojai tapo ir šių metų taurių laimėtojais. Vienintelė išimtis – berniukų grupėje daugiausiai taškų surinko Emilis Burdinas (Klaipėda). Komandinėje įskaitoje pirmavo Vilniaus (miestų grupė) ir Kelmės (rajonų grupė) komandos.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

