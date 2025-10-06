Paaiškėjo Lietuvos kroso taurės laimėtojai

Etapo nugalėtojais tapo:
Moterys. 4 km. Viktorija Varnagirytė (Šiaulių r.) 15:10
Jaunuolės. 4 km. Emanuelė Balsytė (Vilnius) 15:39
Jaunės. 3 km. Samanta Machankovaitė (Vilnius) 10:43
Jaunutės. 2 km. Rugilė Zaleckaitė (Vilnius) 7:14
Mergaitės. 1 km. Skaistė Michejevaitė (Vilnius) 3:28
Vyrai. 6 km. Erik Černiavski (Vilniaus r.) 19:34
Jaunuoliai. 6 km. Vilius Danilovas (Kelmė) 21:01
Jauniai. 4 km. Aldas Šimkevičius (Vilnius) 13:33
Jaunučiai. 2 km. Lukas Diliūnas (Pakruojis) 6:34
Berniukai. 1 km. Matas Kulbokas (Trakai) 3:05
Susumavus taškus paaiškėjo, kad šio etapo nugalėtojai tapo ir šių metų taurių laimėtojais. Vienintelė išimtis – berniukų grupėje daugiausiai taškų surinko Emilis Burdinas (Klaipėda). Komandinėje įskaitoje pirmavo Vilniaus (miestų grupė) ir Kelmės (rajonų grupė) komandos.
