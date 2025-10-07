Lietuvos ralio vicečempionu Zarasuose tapęs Giedrius Notkus sezoną pabaigs kultinėmis lenktynėmis Estijoje

Geriausiai „Viada-Multi FX“ ekipos narių gretose varžybos susiklostė Giedriui Notkui su Daliumi Strižanu. Ekipažas absoliučioje „Rally Aukštaitija“ įskaitoje varžybas baigė penktoje vietoje, o savo klasėje iškovojo trečiąją vietą.
Toks rezultatas šiam „Viada-Multi FX“ duetui, lenktyniavusiam „Škoda Fabia R5“ automobiliu, leido užsitikrinti šių metų Lietuvos automobilių ralio vicečempionų vardus. Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu šių metų sezone nusileido tik Vaidotui Žalai ir Ugniui Vainevičiui.
Kaip po finišo pasakojo Giedrius Notkus, finalinės sezono varžybos klostėsi išties dramatiškai, o intrigos pridėjo gerokai ūgtelėjęs klasės varžovų tempas. Dėl šios priežasties „Viada-Multi FX“ ekipažas turėjo ieškoti papildomų greičio rezervų ir sėkmingai tą padarė.
Panevėžietis lenktynininkas neslėpė, kad finalinis sezono akordas Zarasuose buvo išties intriguojantis ne tik dėl įtemptos kovos sekundėmis ir jų dalimis, bet ir dėl legendinių šio krašto greičio ruožų, kuriuose Giedrius Notkus anksčiau yra iškovojęs ne vieną skambią pergalę.
„Į paskutinį etapą atvažiavome su tokiomis nuotaikomis, kad nesiplėšysime, bet skaičiuosime čempionato taškus. Aišku, atsipalaiduoti negalėjome. Sau galėjome leisti atvažiuoti tretiems arba ketvirtiems čempionate ir pasiimti keletą „Powerstage“ taškų. To plano ir laikėmės, bet viskas buvo labai „ant ribos“. Tačiau jei Deividas Gezevičius būtų atvažiavęs pirmas, o mes – ketvirti, mums tų taškų galėjo jau nebeužtekti, kad išsilaikytume antroje metinės įskaitos vietoje. „Powerstage“ etape mums reikėjo iškovoti tris taškus, bet kaip pamatėme vėliau, tų taškų mums laimėti nepavyko.
Tačiau pradžia buvo gera. Visi važiavome labai artimoje kovoje ir tos sekundės visuomet dėliojosi į vieną arba į kitą pusę. Tik pirmą dieną, paskutiniame penktadienio greičio ruože gavome dulkių, tai tose dulkėse nenorėjome rizikuoti ir šiek tiek daugiau pralošėme Deividui Gezevičiui. Dalius stenogramą skaitė, gerai, mašina veikė puikiai, tad antrąją dieną pabandėme atakuoti. Tačiau kolegos irgi nesnaudė bei smarkiai spaudė, tad kiekviena, net mažiausia klaidelė lėmė, kad varžovai „įveža“ vieną, kitą sekundės dalį. Labai stebiuosi ir džiaugiuosi išaugusiu kolegų lygiu ir greičiu. Net tas pats Martinš Sesks nebuvo labai nutolęs nuo visų persekiotojų, o kažkurį ruožą kolegoms net ir pralaimėjo.
Antrąją ralio dieną laukė daug tramplinų. Nuo didžiojo tramplino Salake nušokome gana gražiai ir sulaukėme daug ovacijų, žiūrovams padovanojome emocijų. Paskutinėje sekcijoje Gražutėje mus pradėjo vytis Justas Simaška. Jis čia „atkando“ šešias sekundes ir jam iki mūsų buvo likę dar šešios sekundės. Pagalvojome, kad jei mums jis dar kartą „įveš“, mes galime nukristi į penktąją vietą ir čempionate netekti antrosios pozicijos. Tačiau baudą gavo Deividas Gezevičius, iš pirmosios vietos nukrito į trečiąją ir mums palengvino dalią. Mums nebereikėjo taip smarkiai „žudytis“. Paskutiniame „Powerstage“ greičio ruože susikaupėme, visai neblogai suvažiavome ir nors jo nelaimėjome, atlaikėme Justą Simašką, laimėdami keliomis sekundės dalimis.
Finiše fanai mus pasitiko su fejerverkais ir fanfaromis. Ačiū jiems už palaikymą, ačiū mūsų partneriams, kurie prisidėjo prie to, kad šiemet užsitikrintume vicečempionų titulą“, – įspūdžiais dalijosi Giedrius Notkus.
„Rally Aukštaitija“ greičio ruožais skriejo ir kitas „Viada-Multi FX“ duetas – Jonas Sluckus su Giedriumi Šileikiu. Ekipažas galutinėje klasės rikiuotėje įsitvirtino penktoje vietoje, asmeninių trofėjų neiškovojo, bet atnešė svarbių taškų „Viada-Multi FX“ ekipai.
„Ralis tikrai patiko. Šiek tiek sirguliavome, tai tempas gal nebuvo toks, koks visada. Pirmąją dieną susidūrėme su pasikalbėjimo įrangos gedimais. O vėliau viskas buvo gerai. Stengėmės finišuoti ir komandai atvežti taškų. Zarasų krašto greičio ruožai – įspūdingi. Organizacija visa irgi puiki. Gaila, kad negalėjome važiuoti geriausiu savo tempu, tačiau bendrai viskas gerai. Sėkmingai finišavome, automobilis sveikas, esame patenkinti lietuviško ralio sezono pabaiga“, – sakė Jonas Sluckus.
Po Rokiškyje patirtos avarijos į rikiuotę šioms varžyboms Zarasuose sugrįžo ir Karolis Kairys su Renaldu Gegužinsku. Praleidę vieną ralį Elektrėnuose jie galiausiai sutvarkė automobilio gedimus, kurie įvyko atsitrenkus į tiltelį ketvirtame sezono etape. Ekipažo sugrįžimas neprisvilo – Karolis Kairys su Renaldu Gegužinsku iškovojo trečiąją vietą klasėje.
„Šiose varžybose mums reikėjo tik finišuoti, tai jo laukėme ir morališkai, ir dėl komandos taškų. Aplenkti reikėjo tik lenką Teterį ir sezone liekame treti. Prieš varžybas ir Giedrius prašė finišo, nes svarbūs buvo ir komandiniai taškai. Važiavome saugiai, stabiliai ir užėmėme trečiąją vietą klasėje.
Ralis labai patiko, greičio ruožai įspūdingi, nostaligiški. Nerizikavome, važiavome saugiu tempu. Mano kaip vairuotojo pirmas ralis buvo Zarasuose, tai praktiškai tie visi greičio ruožai buvo važiuoti. Tačiau koncentravomės daugiau į finišą nei į lėkimą ir savo galimybių ribų ieškojimą. Pašokinėjome per tramplinus. Pirmą kartą šiuo automobiliu tiek šokinėjome, nes kituose raliuose iki tramplinų vis neprivažiuodavome. Pabandėme, kaip tas automobilis šoka ir likome maloniai nustebinti. Kitą ralį žinosime, kad galima tuose tramplinuose važiuoti ir greičiau bei šokti toliau“, – pasakojo Karolis Kairys
Aukštaitijos ralyje „Viada-Multi FX“ komanda užėmė antrąją vietą, tačiau metinėje įskaitoje šįkart nepavyko patekti tarp trijų geriausių ekipų. Kaip sakė komandos vadovas ir lenktynininkas Giedrius Notkus, šiemet ekipos nariams pritrūko stabilumo, planus jaukė avarijos, o galimybės kovoti dėl taškų nebeturėjo sezono finišo tiesiojoje avariją patyręs ir ginklus sudėjęs Klaudo Bučinsko ir Povilo Gutausko ekipažas.
„Zarasuose komandinėje įskaitoje iškovojome antrąją vietą, bet čempionate, deja, mums taškų neužteko patekti tarp trijų greičiausių komandų. Komanda buvo stipri, bet Klaudui Bučinskui šiemet nesisekė ir mums jo taškų labai trūko. Karolis Kairys irgi ne visą sezoną buvo stabilus. Mes visus etapus baigėme be gedimų, apart Rokiškyje keletą kartų prakirstų padangų. Savo čempionato rezultatu esame patenkinti – esame antri po Vaidoto Žalos, tai ko daugiau ir benorėti. Linkiu mūsų ekipos kolegoms kitais metais pasitempti ir vėl grąžinti mūsų „Viada-Multi FX“ ekipą į prizininkių gretas ekipų rikiuotėje“, – sakė Giedrius Notkus.
Po sėkmingo lietuviško ralio sezono finišo Giedrius Notkus su Daliumi Strižanu tradiciškai sezoną pabaigs Estijoje, „Saaremaa Rally“ varžybose. Jose prie starto stos net 144 ekipažai. Giedriui Notkui su Daliumi Strižanu organizatoriai suteikė 8-ąjį. „Viada-Multi FX“ ekipažas varžysis EMV2 įskaitoje, kur konkuruos su dar septyniais analogišką techniką vairuosiančiais ekipažais bei gausiu būriu duetų iš kitų įskaitų.
