Šiauliečiai sužibėjo Estijoje: dvi pergalės Baltijos tinklinio lygos starte

2025-10-07 12:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-07 12:47

Savaitgalį startavo ELME MESSER Baltijos vyrų ir moterų tinklinio čempionatą. Į vyrų pirmenybes po keleto metų pertraukos sugrįžo Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ klubas, o moterų pirmenybėse varžosi trys Lietuvos komandos.

Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ nuotr. | Organizatorių nuotr.

Savaitgalį startavo ELME MESSER Baltijos vyrų ir moterų tinklinio čempionatą. Į vyrų pirmenybes po keleto metų pertraukos sugrįžo Šiaulių „Elgos-Grafaitės-S-Sporto“ klubas, o moterų pirmenybėse varžosi trys Lietuvos komandos.

0

Baltijos vyrų lygoje Šiaulių klubas laimėjo abejas rungtynes Estijoje.

Pirmosiose rungtynėse šiauliečiai 3-0 (25:20, 25:22, 25:13) nugalėjo Talino „Audentes-Solarstone“ ekipą. Svečiams po 9 taškus pelnė Tomas Rogal, Emilis Bartkus ir Arnas Rumševičius.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kitą dieną „Elga-Grafaitė-S-Sportas“ 3-1 (25:15, 26:24, 18:25, 25:17) pranoko Talino „Selver x TalTech“ tinklininkus. Šiaulių klube rezultatyviausi buvo T. Rogal (13 tšk.), Artūras Vincėlovičius (11 tšk.) bei Arvydas Mišeikis (10 tšk.).

„Džiaugiamės puikiu sezono startu ir šešiais taškais turnyro lentelėje. Estijos komandos, nepriklausomai nuo žaidėjų amžiaus ar sudėties, visada yra verti varžovai bet kuriai ekipai. Pirmose rungtynėse mūsų komanda žaidė šiek tiek nervingai ir susikausčiusi – kai kuriuos dalykus, išmoktus treniruotėse, pamiršome. Jaunoji „Audentes“ komanda žaidė gerai, setų rezultatai buvo labai panašūs, tačiau pabaigose, pasitelkę patirtį, sugebėjome iškovoti pergalę.

Antrose rungtynėse atrodė, kad į aikštę žengė visai kita mūsų komanda nei dieną prieš tai. Koncentracija kiekviename epizode, geri padavimai, užtikrinti blokai ir aukšta žaidimo kokybė lėmė mūsų pergalę. Giriu komandą už pasiaukojamą kovą ir atsidavimą. Tiksliai įvykdėme žaidimo planą rungtynių metu“, – mintimis dalinosi šiauliečių treneris latvis Maris Vensbergs.

Sekmadienį Šiaulių komanda žais pirmąsias namų rungtynes – priims „Barrus Voru VK“ (Estija) ekipą.

Moterų lygoje – jaunimo grūdinimasis

ELME MESSER Baltijos moterų tinklinio lygoje šiame sezone varžosi Lietuvos čempionė VMSM „Sostinės tauro-VTC“ ekipa, vicečempionė „Kauno-VDU“ komanda ir Europos pirmenybėms besiruošianti Lietuvos U18 merginų rinktinė.

Primename, kad Europos U18 tinklinio čempionato finalinis etapas liepos 1-12 dienomis bus surengtas Latvijoje ir Lietuvoje. Tai bus pirmas kartas, kai Europos salės tinklinio pirmenybės vyks mūsų šalyje.

Visos trys Lietuvos komandos pirmąsias rungtynes žaidė išvykose, o geriausiai sekėsi „Kaunui-VDU“, kuri pasiekė vieną pergalę.

Keleta jaunų žaidėjų pasipildžiusios kaunietės pirmiausiai 0-3 (19:25, 23:25, 20:25) nusileido „Rae Spordikool-Viaston“ (Estija) ekipai, o vėliau 3-0 (25:23, 25:19, 25:17) pranoko Talino „Audentese“ (Estija) komandą.

Pergalingose rungtynėse kaunietėms 16 taškų pelnė Martyna Paukštytė, 13 – Vakarė Bartkutė, 10 – Roberta Gabulaitė.

Gilberto Kerpės treniruojama Lietuvos U18 rinktinė pirmajame mače 1-3 (25:22, 22:25, 17:25, 11:25) nusileido „Audentese“ tinklininkėms. Mūsiškėms 10 taškų pelnė Marta Slivko, 9 – Eglė Vytulytė, 7 – Ugnė Dilytė.

Kitą dieną Lietuvos jaunimas 0-3 (24:26, 17:25, 11:25) nusileido „Rae Spordikool-Viaston“ klubui. Šįkart rezultatyviausiai žaidė M. Slivko su 7 taškais. Po 5 pridėjo Aurėja Vitosytė bei U. Dilytė.

Taip pat jaunų tinklininkių pagrindu sudaryta ir šiemet netikėtai Lietuvos čempione tapusi VMSM „Sostinės tauro-VTC“ komanda šį sezoną pasitiko atsisveikinusi su trimis lyderėmis – Karina Vilkicka pradėjo legionierės karjerą Austrijoje, o Arina Petuchova ir Anastasija Jesipenko – Italijoje.

Pirmajame susitikime vilnietės 0-3 (18:25, 21:25, 21:25) nusileido Tartu „TU-Bigbank“ (Estija) klubui. Sostinės ekipai 12 taškų pelnė Barbora Rakauskaitė, 7 – Diana Ivčenkaitė.

Kitose rungtynėse Vilniaus komanda 0-3 (20:25, 22:25, 17:25) turėjo pripažinti Rygos RSU (Latvija) pranašumą. Pralaimėjusioms Juta Kundelytė pelnė 10, Ugnė Kulikauskaitė ir Rusnė Radavičiūtė – po 7 taškus.

Šeštadienį VDU V. Adamkaus sporto centre vyks intriguojanti Lietuvos ir Latvijos 18-mečių akistata. Ten pat vėliau žais „Kaunas-VDU“ ir Rygos RVS-LU (Latvija). Sekmadienį su Latvijos jaunių rinktine žais „Kaunas-VDU“, o Lietuvos rinktinė išmėgins jėgas su RVS-LU klubu.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

