Oficialu: Paulikienė ir Raupelytė žais antrajame iš eilės pasaulio čempionate

Lapkričio 14-23 dienomis vykstančiose pirmenybėse dalyvaus po 48 vyrų ir moterų komandas.
Į pasaulio čempionatą 25 komandos pateko pagal reitingą, kurį sudaro taškai, pelnyti šešiuose savo geriausiuose profesionalų turnyruose nuo šių metų kovo 1 d. iki spalio 5 d. Dar 20 kelialapių išdalinti kontinentinėse atrankose. Būtent iš šios papildomos atrankos į pasaulio čempionatą pateko Lietuvos sportininkės, vietą užsitikrinusios pagal Europos reitingą, kuomet aukštesnes vietas užėmusios komandos į čempionatą pateko pagal pasaulinį reitingą. Dar trys kvietimai atiteko organizatorių nuožiūra („Wild Card“).
Pasaulio čempionate M. Paulikienė ir A. Raupelytė turės 28-ą reitingą.
Pirmą kartą M. Paulikienė ir A. Raupelytė pasaulio čempionate dalyvavo 2023 metais, kuomet Meksikoje užėmė 17-ą vietą.
„Neseniai turėjome net tris moterų komandas Europos paplūdimio tinklinio čempionate, o dabar turėsime porą ir planetos pirmenybėse, todėl galima sakyti, kad šie metai yra gana sėkmingi Lietuvos tinklinio sporto šakai. Monika ir Ainė šiemet turėjo nelengvą sezoną, todėl patekimas į pasaulio čempionatą tikrai yra gera žinia“, - sakė Lietuvos tinklinio federacijos (LTF) prezidentas Darius Čerka.
LTF vadovas pabrėžia, kad federacija ir tinklinio bendruomenė, nepaisant itin riboto valstybės finansavimo, sugebėjo sukurti veiklos modelį, leidžiantį konkuruoti su gerokai didesnius biudžetus turinčiomis sporto šakomis.
„Šiandien tinklinis išsiskiria tuo, kad mūsų rezultatai pasiekiami be tokio masto valstybės paramos, kokią gauna elitinės sporto šakos”, - sakė jis.
LTF vadovas prisipažįsta, kad su dabartine Lietuvos sporto finansavimo sistema, tinklininkams sunku tikėtis tokių sąlygų, kurias turi geriausiai finansuojamos federacijos, todėl didžiąja dalimi viską lemia pačių komandų įdedamas darbas ir resursai bei LTF efektyvus projektinis finansavimas. Visgi tai leidžia nepriklausyti nuo politinių sprendimų.
„Rezultatai rodo, kad LTF veiklos modelis pasiteisina. Tokį modelį diktuoja gyvenimas. Dėl Lietuvos sporto sistemos modelio, mes negalime lygintis, pavyzdžiui, su lengvaatlečiais ar penkiakovininkais, kurių finansavimas ženkliai didesnis. Dėl to mūsų sportininkams tenka patiems investuoti į save. Tai suteikia tam tikro atsparumo sporto sistemai ir leidžia tinklininkams išlikti sporte, – analizavo D. Čerka. – Man tinklinio bendruomenei būna sunku paaiškinti, kodėl mus taip „skriaudžia“. Sistema vertina gerokai aukštesnius rezultatus, už kuriuos skiriamos lėšos. Tokių rezultatų reikalavimas eliminuoja tinklinį ir kitas komandinės sporto šakas iš ženklesnio valstybės finansavimo nustatytiems uždaviniams įgyvendinti. Turėdama tokią situaciją, LTF daro daug, kad padėtų mūsų komandoms, kurios investuoja į save. Rašome tarptautinius projektus, ieškome rėmėjų ir tai leidžia gauti finansavimą tam tikroms salės ir paplūdimio tinklinio komandoms. Mes tikime, kad kiekvienos sporto šakos rinktinės turi teisę nešti savo vėliavą tarptautinėse varžybose, nepaisant to, kad sukurtas sporto sistemos modelis, deja, diktuoja kitaip. Todėl stengsimės dirbti ta sistema ir toliau.“
Pasaulio paplūdimio tinklinio čempionato burtai bus traukiami spalio 9 dieną.
