Dirbtinis intelektas – pagalbininkas ar pavojus? Kokia naujausių technologijų įtaka kibernetinei erdvei?
Lietuviai vis drąsiau į kasdienybę įsileidžia dirbtinį intelektą (DI) – juo naudojasi ne tik kasdienybėje, bet ir darbe. DI tampa patogiu įrankiu kiekvienam, tačiau kartu išryškėja ir problema, kad ne visi atsakymai yra patikimi, o gebėjimo kritiškai vertinti rezultatus dar trūksta.
(1)Nesakysiu! Nespausiu! Nepervesiu! 2025-09-15
A. Gecevičiūtė: senjorams svarbu pažinti technologijas, o ne jų bijoti
Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) specialistai atkreipia dėmesį, kad technologijos tampa neatsiejama senjorų kasdienybės dalimi. Nors dalis jų vis dar vengia technologijų dėl baimės suklysti ar pakliūti į kibernetinių sukčių pinkles, vis daugiau vyresnio amžiaus žmonių atranda skaitmeninio pasaulio privalumus – naudojasi kasdienėmis paslaugomis, bendrauja su artimaisiais, domisi naujienomis.
Nesakysiu! Nespausiu! Nepervesiu! 2025-09-10
„Nespausiu“, „Nepervesiu“, „Nesakysiu“ – trys taisyklės, kurios gali apsaugoti nuo sukčių apgaulių
Kibernetiniai sukčiai vis dar randa naujų būdų, kaip apgauti žmones, ypač vyresnio amžiaus asmenis. Aferistai ne tik siunčia melagingas žinutes, bet ir skambina telefonu bei apsimeta artimaisiais, banko darbuotojais ar net teisėsaugos pareigūnais. Sukčių tikslas visada tas pats – gauti asmeninę informaciją ir išvilioti pinigus. Nacionalinis kibernetinio saugumo centras prie Krašto apsaugos ministerijos (NKSC) ragina visus gyventojus būti atidžius ir laikytis esminių patarimų.
Nesakysiu! Nespausiu! Nepervesiu! 2025-08-18
REKLAMA
REKLAMA
Kibernetinių sukčių atakų daugėja – nauja iniciatyva moko žmones atsparumo
Siekdama didinti valstybės kibernetinį saugumą ir visuomenės atsparumą, Krašto apsaugos ministerija pradeda plačią komunikacijos kampaniją „Nesakysiu! Nespausiu! Neperversiu!”. Jos metu gyventojus įvairiais būdais pasieks informacija, kaip apsisaugoti susidūrus su sukčiais. „Valstybės kibernetinis saugumas labai priklauso nuo gyventojų sugebėjimo atpažinti grėsmes ir tinkamai reaguoti.
Nesakysiu! Nespausiu! Nepervesiu! 2025-08-18