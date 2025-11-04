 
Kalendorius
Lapkričio 4 d., antradienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Nesakysiu! Nespausiu! Nepervesiu! 

Su Kristina išsiskyręs Enrique Meseguer paviešino mielą kadrą: „Su savo meile“

2025-11-04 12:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-04 12:55

Prieš kurį laiką skirtingais keliais pasuko viena žymiausių porų Lietuvoje – nuomonės formuotoja Kristina Meseguer bei verslininkas Enrique MeseguerPora pasukusi skirtingais keliais, išsikraustė ir į skirtingus žemynus. Kristina šiuo metu gyvena Vietname, o Enrique patraukė į Kolumbiją. 

Prieš kurį laiką skirtingais keliais pasuko viena žymiausių porų Lietuvoje – nuomonės formuotoja Kristina Meseguer bei verslininkas Enrique MeseguerPora pasukusi skirtingais keliais, išsikraustė ir į skirtingus žemynus. Kristina šiuo metu gyvena Vietname, o Enrique patraukė į Kolumbiją. 

REKLAMA
0

Enrique Meseguer savo socialiniuose tinkluose pasidalino kadru su „savo meile“.

Enrique Meseguer Kolumbijoje
(11 nuotr.)
(11 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Enrique Meseguer Kolumbijoje

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pasidalino kadru

Prieš pusmetį išsiskyrė nuomonės fomuotoja Kristina Meseguer bei verslininkas Enrique Meseguer. Pora pasuko ne tik skirtingais keliais, bet ir į skirtingus žemynus.

REKLAMA
REKLAMA

Žymus verslininkas, dabar gyvenantis Kolumbijoje, savo socialiniuose tinkluose pasidalino jaukiu kadru.

Pasidalinęs nuotrauka su savo mylima augintine Chloja, Enrique rašo:

„Su savo meile“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų