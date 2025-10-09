Buvusio Kristinos Meseguer vyro Enrique naujas įrašas pribloškė sekėjus: taip gyventi galėtų ne visi

Enrique Meseguer savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame rodo, kaip prausiasi Karibų saloje.
Parodė salos gyvenimą
Beveik prieš pusmetį išsiskyrė viena ryškiausių šalies porų – Kristina ir Enrique Meseguer. Pora po skyrybų pasuko į skirtingus žemynus.
Kristina išskrido į Aziją, Balio salą, o vėliau į Vietnamą. Enrique pasuko į visai priešingą žemyną – Pietų Ameriką. Iš pradžių vyras gyveno Kolumbijoje, o vėliau persikėlė į Karibų salas, kur dar vakar pasidalino vaizdo įrašu ir kvietė į nuotykius Karibuose pasinerti kartu bei pabrėžė, jog šiose salose net nėra automobilių.
Enrique Meseguer pasidalino vaizdo įrašu, kuriame rodo, kaip žmonės prausiasi Karibų salose. Maudynės visai ne duše, o šalia didelės statinės ir su puodu rankoje.
Šalia vaizdo įrašo Enrique rašo:
„Taip aš maudausi, bet kai temperatūra 29 laipsniai, viskas lengva“.
