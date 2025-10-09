Kalendorius
Spalio 9 d., ketvirtadienis
Vilnius +11°C
TV3 naujienos > Žmonės

Buvusio Kristinos Meseguer vyro Enrique naujas įrašas pribloškė sekėjus: taip gyventi galėtų ne visi

2025-10-09 11:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
2025-10-09 11:25

Prieš kurį laiką išsiskyrė viena žymiausių porų Lietuvoje – Kristina bei Enrique Meseguer. Po skyrybų pora pasuko į skirtingus žemynus. Kristina išskrido į Aziją, o Enrique į Pietų Ameriką. Vyras kurį laiką buvo apsistojęs Kolumbijoje, tačiau vakar pranešė žinią, jog nuo šiol gyvens Karibų salose ir dalinsis gyvenimu iš ten. Enrique pasidalino vaizdo įrašu, kuriame rodo, kaip prausiasi saloje.

Kristina Meseguer, Enrique Meseguer (Nuotr. socialinių tinklų)

Prieš kurį laiką išsiskyrė viena žymiausių porų Lietuvoje – Kristina bei Enrique Meseguer. Po skyrybų pora pasuko į skirtingus žemynus. Kristina išskrido į Aziją, o Enrique į Pietų Ameriką. Vyras kurį laiką buvo apsistojęs Kolumbijoje, tačiau vakar pranešė žinią, jog nuo šiol gyvens Karibų salose ir dalinsis gyvenimu iš ten. Enrique pasidalino vaizdo įrašu, kuriame rodo, kaip prausiasi saloje.

2

Enrique Meseguer savo socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame rodo, kaip prausiasi Karibų saloje.

Parodė salos gyvenimą

Beveik prieš pusmetį išsiskyrė viena ryškiausių šalies porų – Kristina ir Enrique Meseguer. Pora po skyrybų pasuko į skirtingus žemynus.

Kristina išskrido į Aziją, Balio salą, o vėliau į Vietnamą. Enrique pasuko į visai priešingą žemyną – Pietų Ameriką. Iš pradžių vyras gyveno Kolumbijoje, o vėliau persikėlė į Karibų salas, kur dar vakar pasidalino vaizdo įrašu ir kvietė į nuotykius Karibuose pasinerti kartu bei pabrėžė, jog šiose salose net nėra automobilių.

Enrique Meseguer pasidalino vaizdo įrašu, kuriame rodo, kaip žmonės prausiasi Karibų salose. Maudynės visai ne duše, o šalia didelės statinės ir su puodu rankoje.

Šalia vaizdo įrašo Enrique rašo:

„Taip aš maudausi, bet kai temperatūra 29 laipsniai, viskas lengva“.

