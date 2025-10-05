Kristina Mesegeur atvirai apie naują gyvenimo etapą Vietname: „Mažiau šypsenų ir šilumos nei Balyje“

Sprendimą pakomentavo naujienų portalo tv3.lt skaitytojams.
Pokytis
„Išvykau į Vietnamą dėl kite surfingo – Balyje sezonas jau baigėsi, o čia jis tik prasideda. Įsimylėjau šį sportą, todėl norėjosi tęsti ir kartu šiek tiek pakeliauti“, – pasakojo Kristina.
Vis dėlto, kaip pati sako, šalis jos širdies dar neužkariavo.
„Tiesa, pati šalis manęs nesužavėjo – Vietnamas, kaip ir daugelis Azijos vietų, gana skurdus, aplink daug šiukšlių, mažiau šypsenų ir šilumos nei Balyje“, – atviravo pašnekovė.
Nepaisant to, Kristina džiaugiasi atradusi vietą, kurioje jaučiasi patogiai ir saugiai.
„Aš gyvenu labai patogiai – 5 žvaigždučių viešbutyje, kur viskas sutvarkyta, gražu ir ramu. Todėl turiu idealias sąlygas mokytis, dirbti ir skirti laiko sau“, – sako ji.
