Susižadėjo fotografas Andrius Vengalis: parodė ne tik dailų mylimosios žiedą, bet ir įspūdingus kelionės kadrus

Žinomas fotografas Andrius Vengalis savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis iš įvykusių sužadėtuvių. Vyras šiomis nuotraukomis leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.
Sužadėtuvės su kerinčiu vaizdu
Andrius ir mylimoji Tania atostogauja Turkijoje, tačiau šios atostogos į atmintį įsirėš visad laikui. Andrius priėmė vyrišką sprendimą ir paprašė mylimosios rankos.
Žinoma, Tania nė nesudvejojusi ištarė – taip.
Šeima dalinosi ne tik nuostabia sužadėtuvių akimirka bei nuostabia emocija, bet ir kerinčiais vaizdais, kurie nepaliks abejingų.
Nors sužadėtuvės įvyko tamsiu paros metu, tačiau pora spėjo žiedu pasidžiaugti ir dienos šviesoje bei pasidaryti meilių kadrų.
Nors visa nuotraukos esmė yra įspūdingas žiedas, tačiau jam nė kiek nenusileidžia nuostabūs kelionės vaizdai, didinga gamta ir saulėtas oras.
