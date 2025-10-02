Kalendorius
Spalio 2 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Susižadėjo fotografas Andrius Vengalis: parodė ne tik dailų mylimosios žiedą, bet ir įspūdingus kelionės kadrus

2025-10-02 17:36 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-02 17:36

Žinomas fotografas Andrius VengalisKlaipėdos, kuris jau tapo tikru Klaipėdos miesto veidu, nes fiksuoja miesto gyventojų madas gatvėse, susižadėjo. Vyras šia džiugia žinia pasidalino socialiniuose tinkluose ir parodė įspūdingus kelionės kadrus.

Andrius Vengalis (Nuotr. asmeninio albumo)
16

Žinomas fotografas Andrius VengalisKlaipėdos, kuris jau tapo tikru Klaipėdos miesto veidu, nes fiksuoja miesto gyventojų madas gatvėse, susižadėjo. Vyras šia džiugia žinia pasidalino socialiniuose tinkluose ir parodė įspūdingus kelionės kadrus.

REKLAMA
0

Žinomas fotografas Andrius Vengalis savo socialiniuose tinkluose pasidalino nuotraukomis iš įvykusių sužadėtuvių. Vyras šiomis nuotraukomis leido pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Andrius Vengalis (Nuotr. asmeninio albumo)
(16 nuotr.)
(16 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Andrius Vengalis (Nuotr. asmeninio albumo)

Sužadėtuvės su kerinčiu vaizdu

Andrius ir mylimoji Tania atostogauja Turkijoje, tačiau šios atostogos į atmintį įsirėš visad laikui. Andrius priėmė vyrišką sprendimą ir paprašė mylimosios rankos.

REKLAMA
REKLAMA

Žinoma, Tania nė nesudvejojusi ištarė – taip.

View this post on Instagram

A post shared by FOTOGRAFAS Andrius Vengalis (@andrius.vengalis)

REKLAMA

Šeima dalinosi ne tik nuostabia sužadėtuvių akimirka bei nuostabia emocija, bet ir kerinčiais vaizdais, kurie nepaliks abejingų.

Nors sužadėtuvės įvyko tamsiu paros metu, tačiau pora spėjo žiedu pasidžiaugti ir dienos šviesoje bei pasidaryti meilių kadrų.

Nors visa nuotraukos esmė yra įspūdingas žiedas, tačiau jam nė kiek nenusileidžia nuostabūs kelionės vaizdai, didinga gamta ir saulėtas oras.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų