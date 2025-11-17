Šiaurės Lietuvoje – žiemos pasaka, kai kur iškrito iki 7 cm sniego: „Kaip gera kvėpuoti, kaip gražu“

Daugiau apie tai – TV3 Žinių reportaže.
Į tauragiškių kiemus vakar vakarą krito pirmosios snaigės. Kai kur jos ir gerokai įsidūko – automobilio valytuvams teko darbuotis pilnu tempu. Elegantiškai Tauragėje snyguriavo ir paryčiais. O prašvitus jos gyventojai galėjo gėrėtis pirmąja žiemos pasaka – sniegas nusvėrė medžių šakas.
Iš oro baltu puriu sniegu pasidabinusią Kelmę vakar nufilmavo ir dronas – bažnyčios stogas ir nubalę keliai bei gatvės primena apie artėjantį Kalėdų stebuklą. O štai Skaudvilėje, Tauragės rajone, šiandien ryte jau sniego buvo jau geras sprindis.
Netrūko jo ir Kelmės rajone, Tytuvėnuose – riebus sniego sluoksnis nuklojo automobilius.
Ne ką mažiau, matyt, šį ryt nustebo ir kai kurios Biržų rajono vištos – joms teko lesinėti ne po žolę, o po sniegą.
Neaišku ar perekšlės patenkintos, bet pirmasis sniegas kai kam tapo tikru džiaugsmu Rokiškyje – žmonės filmavo ore skriejančias sniego gniūžtes. Tiesa, nosis jau iškišo ir pirmieji seniai besmegeniai.
Pasirodė Kalėdų Senelis
O su pirmu sniegu į Panevėžio gatves išėjo ne kas kitas, o Kalėdų Senelis. Sniegui pasirodžius ir rogės jau gali slysti, tad laikas ruoštis kelionėms pas vaikus – sako jis.
„Labai džiugina. Iškart ir mano elniai nudžiugo, kad jau gali skrieti“, – sako Kalėdų Senelis.
Tiesa, pirmasis sniegas kai kam – darbas. O kai kam didelis džiaugsmas ir juokas.
Panevėžiečiai tikina sniego pasiilgę:
„O. Labai faina. Kaip gera kvėpuoti, kaip gražu. Būtų gerai, kad pasilaikytų.“
„Jau pasiilgau sniego, nes praėjusios žiemos doros nebuvo, tai dabar gal bus.“
„Džiaugsmas dėl to, kad artėja Kalėdos ir ta nuotaika iš karto pakili. Norisi pasipuošti eglutę ir pradėt švęst.“
Sinoptikė įspėja
Štai taip snaigės šoko ir Anykščių rajone. Sinoptikai sako, kad šiąnakt daugiausia snigo Šiaurės Lietuvoje – Rokiškyje, Utenoje, Panevėžio, Šiaulių apskrityje, Raseinių, Tauragės rajone. Kai kur pridrėbė ir iki 7 centimetrų sniego, apie vidudienį siekė iki 5. Tiesa, ir artimiausiomis dienomis, o tiksliau rytais savo burtų žiema tikėtina, dar gali pažerti.
„Bus naktimis tokia silpnai neigiama temperatūra. Turėtų dar pasnigti, tačiau dienos metu bus dažniausiai mišrūs krituliai“, – teigė sinoptikė Elena Kliukina.
Galimas ir plikledis. Tiesa, šiemet pirmasis sniegas kiek suvėlavo. Pernai pirmą kart pasnigo lapkričio 2 dieną, o 2023 – snaigės Lietuvoje sukosi jau spalio 8.
