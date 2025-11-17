Neįtikėtina – Lietuvos žemę nuklojo sniegas, o sinoptikai įspėja: „Būkite atsargūs“

Pasak jos, ciklonas Xanni, trumpam atnešęs sausesnius ir trumpesnius orus, jau traukiasi, o Lietuvą pasiekė kitas ciklonas – Pepe II-oji. Sinoptikė nurodo, kad naujasis ciklonas į šalį atneš daug pavojingų reiškinių.
„Trauks jis per Lietuvą tolyn į šiaurės rytus, visokius kritulius barstydamas ar visokius pavojingus reiškinius, kaip rūką, plikledį ar net lijundrą su savim nešdamas“, – praneša ji.
Perspėja apie pavojus: būkite atsargūs
E. Latvėnaitės teigimu, pirmadienio dieną dar vienas ciklonas, vardu Ruben, plėsis link Lietuvos iš šiaurės, todėl dieną vakariniams, šiaurės vakariniams rajonams atneš dideles darganas ir pavojus.
„Antradienį Ruben, susijungęs su Pepe dar labiau stiprės, jau ir stipriais vėjais Lietuvą pašukuos. Tad pirmadienis bus labiausia darganotas, su tikrai pavojingais reiškiniais, būkite dėmesingi ir atsargūs“, – perspėja ji.
Antradienį ir trečiadienį orai bus kiek ramesni, sinoptikės teigimu bus mažiau kritulių, tačiau vėjuota.
„Nuo savaitės vidurio jau iš vakarų ciklonai, tiesa silpni, arčiau Baltijos ir Lietuvos keliaus, ramesnius, be vėjų orus atneš. Po labai darganoto pirmadienio, vėliau kritulių turėtų būti mažiau, daugiausia vakarinėje, šiaurės vakarinėje Lietuvos pusėje.
Vis dar šaltas, poliarinių platumų oras brausis, tiesa šį kartą šalčiau gali būti Vidurio Europoje. Bet ir pas mus naktimis nedidelis šaltukas spustels, dienomis irgi menkai tesušils“, – pažymi E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Pirmadienį, lapkričio 17-osios naktį krituliai, vyraus šlapdriba ir sniegas, tik pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose kris lietus, vėl be ženklesnių kritulių bus vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Krituliuose ir rūke matomumas blogės, daug kur plikledis, šaltas rūkas prie paviršių prisiklijuos slidžia šarma, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose.
Dieną protarpiais krituliai – šlapdriba su lietumi – kris daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nepastovus: naktį 3–7 m/s, dieną 5–10 m/s, pajūryje įdienojus šiaurės vakarų 8–13 m/s.
Oro temperatūra: naktį 0 – –3 °C, pietiniuose ir rytiniuose rajonuose +1 – +3 °C, pajūryje +4 – +7 °C, šilčiausia Kuršių nerijoje. Dieną 0 – +5 °C, šilčiausia pajūryje +6 – +7 °C.
Antradienį, lapkričio 18 d., protarpiais krituliai, gausesni naktį. Naktį ir rytą kai kur plikledis. Vėjas nakties pradžioje pietinių krypčių, vėliau suks į vakarus, pietvakarius 8–13 m/s, gūsiai 15–18 m/s, pajūryje 19–22 m/s.
Oro temperatūra: naktį –2 – +2 °C, šilčiausia pajūryje +4 – +6 °C, dieną +2 – +6 °C, šilčiausia pajūryje.
Trečiadienį, lapkričio 19 d., protarpiais mišrūs krituliai, daugiausia vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose: naktį vyraus sniegas ir šlapdriba, dieną – šlapdriba su lietumi. Naktį daug kur plikledis. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s.
Oro temperatūra: naktį –3 – +1 °C, vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštuke +2 – +4 °C, dieną +2 – +4 °C, pajūryje apie +6 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 20-osios naktį be ženklesnių kritulių, plikledis. Dieną – protarpiais nedideli krituliai, daugiausia pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s.
Oro temperatūra: naktį –2 – –4 °C, pajūryje 0 – +2 °C, dieną +1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje.
Penktadienį, lapkričio 21 d., protarpiais krituliai, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose. Naktį vyraus sniegas su šlapdriba, dieną – šlapdriba su lietumi, dulksna ir rūkais. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s.
Oro temperatūra: naktį –2 – +2 °C, pajūryje +3 – +5 °C, dieną +1 – +3 °C, pajūryje apie +5 °C.
Šeštadienį, lapkričio 22 d., be ženklesnių kritulių. Vėjas nepastovus 3–7 m/s.
Oro temperatūra: naktį 0 – –5 °C, šalčiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose rajonuose, tačiau pajūryje +1 – +3 °C. Dieną +1 – +3 °C, pajūryje apie +5 °C.
Sekmadienį, lapkričio 23-osios naktį be kritulių, dieną gali šiek tiek palyti. Vėjas pietų, pietryčių: naktį 5–10 m/s, dieną 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s.
Oro temperatūra: naktį –1 – –4 °C, dieną +3 – +5 °C.
