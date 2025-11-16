Iš sinoptikų – naujausia žinia: štai kada pradės snigti ir kiek centimetrų sniego iškris

Pasak jų, kol nebuvo apsiniaukę, net iš palydovo matėsi, kad Lietuva „atrodo balčiau“.
„Kaip rodo Lietuvos hidrometeorologijos meteorologijos stočių duomenys, maždaug trečdalyje Lietuvos naktis buvo pati šalčiausia šį rudenį“, – socialiniame tinkle rašė „Orai ir klimatas Lietuvoje“ atstovai.
Pasak jų, nors kai kuriose Lietuvos srityse pirmasis sniegas jau iškrito, pokyčių sulaukti ilgai netruks ir kitiems rajonams.
„Šiandien vakare ir artimiausią naktį snigs. Ims formuotis laikina sniego danga iki keleto centimetrų storio. Ji susidarys ne visur. Pietinėje šalies dalyje, ten kur krituliai atslinks anksčiausiai, fazė gana greitai pasikeis iš sniego-šlapdribos į lietų.
Kitur sniegas kris ir kaupsis ilgesnį laikotarpį“, – skelbė orų entuziastai.
Sinoptikai siunčia žinią
Pirmadienio naktį daug kur krituliai, vyraus šlapdriba. Plikledis, kai kur rūkas. Vėjas pietryčių, pereinantis į pietvakarių, 4–9 m/s. Temperatūra nuo 4 laipsnių šalčio iki 1, pajūryje iki 3 laipsnių šilumos. Dieną vietomis krituliai, daugiausia lietus. Rytą kai kur plikledis, rūkas. Vėjas pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s, pajūryje iki 14 m/s. Temperatūra 0–5, pajūryje 6–8 laipsniai šilumos.
Antradienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 9–14 m/s, kai kur gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.
Trečiadienį daugiausia šiaurės vakarinėje šalies pusėje krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–18 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 40 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Pietinėje ir rytinėje dalyje – daugiausia nedidelis kilimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.
