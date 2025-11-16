 
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai įspėja ruoštis – įžengia dideli orų pokyčiai: žinia siunčiama ir vairuotojams

2025-11-16 07:59 / šaltinis: Meteo.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: Meteo.lt aut.
2025-11-16 07:59

Sinoptikai praneša, kad nuo sekmadienio prasideda pokyčiai – daugelyje vietų iškris sniegas. Tuo metu vairuotojai įspėjami kelyje neskubėti, mat oro sąlygos gali būti sudėtingos.

Žiema, sniegas Lukas Balandis/Fotobankas
22

1

Šiandien daug kur krituliai, vyraus sniegas, šlapdriba. Vėjas pietryčių, pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 0–5 laipsniai šilumos.

Ruduo sostinėje
(22 nuotr.)
(22 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Pirmadienio naktį daug kur, dieną vietomis krituliai, vyraus lietus, šlapdriba. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį nepastovios krypties, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 6–11 m/s. Temperatūra naktį nuo 3 laipsnių šalčio iki 2 šilumos, dieną 1–6 laipsniai šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antradienį vietomis trumpi krituliai. Naktį kai kur plikledis. Vėjas naktį šiaurės vakarų, vakarų, dieną vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 2–7 laipsniai šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 14 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 40 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Pietinėje ir rytinėje dalyje – daugiausia nedidelis kilimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–9, Kuršių mariose – 8, Baltijos jūroje – 9–10 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

