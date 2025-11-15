Po pirmojo sniego – naujausia sinoptikų žinia: pasakė, kam ruoštis

Artimiausią parą orus Europoje lems žemo atmosferos slėgio sritis, aukštesnė ji tik virš britų salynų ir balkanų. Tuo pačiu tai reikš, kad visame žemyne bus daug debesų, saulės matysime mažai. Didesni šalčiai jau apėmė Skandinavijos šalis, bet iki mūsų dar neatkeliavo.
Pietuose dar išlieka šilta – Barselonoje ir Lisabonoje iki 19 laipsnių, Romoje iki 21, Graikijoje iki 22 laipsnių šilumos. Paryžiuje ryt šils iki 12, laipsniu mažiau bus Londone, o Berlyne šils iki 8. Tiek pat bus ir ties Varšuva, o mūsų regione jau gerokai vėsiau – Rygoje vos 3, o Taline 5 laipsniai aukščiau nulio.
Orų prognozė Lietuvoje
Šeštadienis nors ir buvo saulėtas, bet šiaurės Lietuvoje jau iškrito pirmasis sniegas, o naktį bei rytojaus rytą jo gali būti ir daugiau. Nors debesys užklos visą Lietuvą, bet sniego, atslenkančio iš Latvijos, laukiama šiaurinėje šalies dalyje, o taip pat ir vakarų Lietuvoje, kuri arčiau jūros. Naktį temperatūra kai kur kris iki 2 laipsnių šalčio, tik pajūryje bus šilčiau. Dieną bus tik 2–4 laipsniai šilumos.
Šilčiausia bus pajūryje, ten sušils iki 6 laipsnių, šiaurės Lietuvoje vos 3 laipsniai aukščiau nulio. Debesuota su pragiedruliais bus vidurio Lietuvoje, ties Kaunu šils iki 3, ties Vilniumi iki 4 laipsnių. Dzūkijoje taip pat vos 3 laipsniai šilumos.
Kita savaitė bus panaši – debesuota, gal tik antradienį bus kiek daugiau saulės. Pirmadienį šils iki 4, tik pajūryje bus šilčiau. Antradienis panašus – 3–4 laipsniai šilumos ir be didesnių kritulių.
