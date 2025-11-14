Sinoptikė perspėja – netrukus Lietuvą užgrius tikra žiema: pasisaugokite

E. Latvėnaitė praneša, kad nors penktadienio diena bus ramesnė nei praėjusi naktis, tačiau ji bus dar labiau lietingesnė.
O jau šeštadienį iš šiaurės vakarų su ramesniais, sausesniais, tačiau šaltesniais orais, Lietuvą pasieks anticiklonas.
„Tad savaitgalis bus ne tik sausesnis, ramesnis, bet šaltesnis, o naktimis ir su plikledžiu“, – rašo sinoptikė.
Visgi sekmadienio pavakarę, pasak E. Latvėnaitės, pietrytiniai Lietuvos rajonai gali vėl sulauktų darganų. O štai kitos savaitės pradžioje, pirmadienį, iš šiaurės rytų ir šiaurės stiprės ir gilyn į Europą plis drėgnesni, darganoti ciklonai su krituliais.
„Vis dar šaltas, poliarinių platumų oras brausis, ne tik Rytų, bet ir Vidurio Europą pasieks. Pagal dabartinius duomenis dar labiau darganota, jau daugiausia su sniegu, vis dar šaltoka gali būti ateinančios savaitės pabaiga. Lėtai sliūkina žiemiški orai...“, – teigia E. Latvėnaitė.
Savaitės orų prognozė
Penktadienį, lapkričio 14 d., protarpiais palis, popietę gausiau pietiniuose ir rytiniuose rajonuose. Vėjas naktį pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–18 m/s, rytą ir dieną vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 6–11 m/s, vakare nepastovus 2–6 m/s. Oro temperatūra naktį +5–+10 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +6–+11 °C, vakare jau atvės.
Šeštadienį, lapkričio 15 d., naktį lis pietinėje ir rytinėje Lietuvos pusėje, gausesnis nakties pradžioje, šiauriniuose rajonuose galimas plikledis, dieną be kritulių. Vėjas šiaurinių krypčių 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį –1–+3 °C, šalčiausia šiauriniuose rajonuose, dieną +3–+6 °C.
Sekmadienį, lapkričio 16 d., naktį be kritulių, vietomis plikledis, pavakare nedideli krituliai, daugiausia lietus pietiniuose ir pietrytiniuose rajonuose. Vėjas naktį nepastovus, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį –1–(–)5 °C, pajūryje +1–+3 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje +4–+6 °C.
Pirmadienį, lapkričio 17 d., protarpiais krituliai, gausesni dieną, vyraus šlapdriba ir sniegas, tik pajūryje lietus su šlapiu sniegu; krituliuose matomumas blogės. Vėjas pietų, pietvakarių 4–8 m/s, pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Oro temperatūra naktį 0–(–)3 °C, vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje +1–+3 °C, dieną +2–+5 °C, šilčiausia pajūryje.
Antradienį, lapkričio 18 d., protarpiais mišrūs krituliai, vyraus nedidelė šlapdriba ar sniegas, tik pajūryje lietus su šlapdriba. Vėjas vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s. Oro temperatūra naktį –3–+1 °C, šilčiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje, pajūryje +2–+4 °C, dieną +2–+4 °C, pajūryje apie +6 °C.
Trečiadienį, lapkričio 19 d., naktį krituliai, daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas pietų, pietvakarių naktį 7–12 m/s, dieną 6–10 m/s. Oro temperatūra naktį –3–+1 °C, šilčiausia vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštyje, pajūryje +2–+4 °C, dieną +2–+4 °C, pajūryje apie +6 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 20 d., naktį be ženklesnių kritulių, dieną jau gausoki krituliai, daugiausia sniegas. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį –1–(–)4 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną 0–+2 °C, šilčiausia pajūryje.
Penktadienį, lapkričio 21 d., naktį nedidelis sniegas, dieną jau turėtų gausokai snigti. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Oro temperatūra naktį 0–(–)3 °C, dieną –1–+2 °C.
