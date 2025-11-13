„Orai ir vėl pasikeis“: Naglis Šulija pateikė naujausią prognozę

Lietuvos link kol kas plaukia santykinai šilti orai iš centrinės Europos. Artimiausią naktį temperatūra neskubės kristi, paryčiais vyraus 9–11 laipsnių šilumos. Rytas bus šilčiausia dienos dalis, kai vyraus 9–11 laipsnių, vėliau oro temperatūra pradės laipsniškai žemėti.
„Kitaip tariant, orai ir vėl pasikeis“, – sako sinoptikas Naglis Šulija. Pragiedrėjimų neliks jau šį vakarą, vėliau debesuotas dangus vyraus jau visur. Naktį palynos tik vietomis, dieną lis arba lynos daug kur. Žemiausia temperatūra naktį bus 9–11 laipsnių, tokia ji bus ir iš ryto, vėliau orai vės.
Šeštadienio naktį kurį laiką lis šalies pietuose, kitur dangus giedrės. Diena šviesi, be kritulių. Žemiausia temperatūra naktį bus nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos, šalies šiaurėje iki 1 šalčio, ten ir plikledis galimas; dieną oras sušils iki 4–6 laipsnių šilumos.
Sekmadienį debesuotumas nepastovus, dieną vietomis palis arba palynos. Naktį ir rytą vietomis plikledis. Žemiausia temperatūra naktį 1–3, kai kur iki 5 laipsnių šalčio, prie pat jūros menka šiluma, dieną bus iki 2–4 laipsnių šilumos.
Kitą savaitę numatomi permainingi, metų laikui būdingi, kai kada su mišriais krituliais orai.
Orai Europoje
Orus Europos pietuose ir pietryčiuose vis dar lems aukšto slėgio sritis; dvi žemo slėgio sritys lems orus kitur.
Nemažas saulėtų orų plotas bus žemyno centre, saulė švies kai kur šiaurėje, kitur dangų dengs debesys, kai kur gana stori.
Labai šilta rytoj bus Vakarų ir net Vidurio Europoje, bet kuo toliau į rytus ir į šiaurę, tuo orai bus gaivesni.
Romoje rytoj saulė pro debesis ir 19 laipsnių, Barseloną merks lietus ir šils iki 20, Paryžiuje debesuota, palis ir šils iki 18, Londone debesuota, lietinga ir 15 laipsnių šilumos; Berlyne bus debesuota ir šils iki 11, Varšuvoje irgi debesuota ir 12 laipsnių šilumos.
