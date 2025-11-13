Ne už kalnų ir žiema: štai kada sulauksime sniego – žemė nusidažys baltai

E. Latvėnaitė praneša, kad audringų ir drėgnų ciklonų sistema, esanti vakaruose ir šiaurės vakaruose toliau stiprėja ir plečiasi į Europos pusę.
Štai virš Škotijos esantis stiprėjantis ciklonas Quirin jau šiandien turėtų pasiekti šiaurinę ir šiaurės rytinę Skandinavijos dalį, o tuo metu Baltijos regionas ir Lietuva ketvirtadienį atsidurs audringoje, bet sausesnėje pietrytinėje ir pietinėje šioje ciklono dalyje.
Plūstels ir šiltesnis oras iš pietvakarių pusės, todėl ketvirtadienį turėtų vyrauti pakankamai šilti, rudeniški orai.
„Penktadienį per Lietuvą keliaus šaltasis atmosferos frontas, lietumi laistys. Paryčiais vėjai jau nurims, bet penktadienio pavakare šaltesnis oras iš šiaurės brausis, atvės“, – teigia E. Latvėnaitė.
O jau savaitgalį iš šiaurės ir šiaurės vakarų Lietuvą pasieks ramesnis, sausesnis, tačiau šaltesnis anticiklonas.
„Nuo pirmadienio, pagal dabartinius duomenis, per Skandinaviją ir šiaurės rytines mūsų kaimynes vėl drėgnesni, kartais kiek neramesni ciklonai brausis, šaltas, poliarinių platumų oras vis dar plūs.
Panašu, kad iš švelniai rudeniškų orų greitai į beveik žiemišką glėbį „įgriūsim“. Tad yra šiek tiek laiko baigti užsilikusius darbus daržuose ir laukuose...“, – įspėja sinoptikė.
Savaitės orų prognozė
Ketvirtadienį, lapkričio 13 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai 15–17 m/s. Naktį +3–+7 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +8–+13 °C.
Penktadienį, lapkričio 14 d., protarpiais palis, įdienojus pietiniuose ir rytiniuose rajonuose gausokai. Vėjas naktį pietvakarių 7–12 m/s, nakties pradžioje gūsiai 15–17 m/s, dieną vakarų, pajūryje šiaurės vakarų 5–10 m/s, vakare nepastovus 2–6 m/s. Naktį +5–+10 °C, dieną +7–+11 °C, vakare ims vėsti.
Šeštadienį, lapkričio 15-osios naktį, pietinėje ir rytinėje šalies pusėje numatomi nedideli, jau mišrūs krituliai, šiauriniuose rajonuose galimas plikledis, dieną – be kritulių. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį –2–+3 °C, šalčiausia šiauriniuose rajonuose, dieną +3–+6 °C.
Sekmadienį, lapkričio 16-osios naktį, be kritulių, kai kur plikledis, dieną – nedideli krituliai, daugiausia lietus vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštuke. Vėjas naktį nepastovus, dieną pietinių krypčių 4–8 m/s. Naktį –2– –5 °C, pajūryje +1–+3 °C, dieną +1–+3 °C, šilčiausia pajūryje +4–+6 °C.
Pirmadienį, lapkričio 17 d., protarpiais krituliai, gausesni dieną – jau vyraus šlapdriba ir sniegas, tik pajūryje lietus su šlapiu sniegu. Vėjas pietų, pietvakarių 6–11 m/s, pajūryje 8–13 m/s. Naktį –2 – –5 °C, vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštuke 0–+3 °C, dieną +1–+3 °C, šilčiausia pajūryje – apie +6 °C.
Antradienį, lapkričio 18 d., protarpiais krituliai, vyraus sniegas, tik pajūryje lietus su šlapdriba. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną vakarų 7–12 m/s. Naktį 0––4 °C, šilčiausia pajūryje +2–+4 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje +4–+6 °C.
Trečiadienį, lapkričio 19-osios naktį, nedideli, dieną jau gausesni krituliai: naktį vyraus sniegas, dieną – šlapdriba. Vėjas pietų, pietvakarių 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Naktį –1 – –4 °C, pajūryje +2–+4 °C, dieną +1–+3 °C, pajūryje +4–+6 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 20 d. naktį, kai kur menkai pasnyguriuos, dieną be ženklesnių kritulių. Vėjas naktį pietvakarių 7–12 m/s, dieną nepastovus 4–8 m/s. Naktį –2––5 °C, pajūryje apie 0 °C, dieną +1–+3 °C.
