 
Kalendorius
Lapkričio 13 d., ketvirtadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Laukia staigūs orų pokyčiai: formuosis plikledis, temperatūra nesieks nė 5 laipsnių

2025-11-13 06:01 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-13 06:01

Ketvirtadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumo, praneša sinoptikai.

Laukia staigūs orų pokyčiai: formuosis plikledis, temperatūra nesieks nė 5 laipsnių BNS Foto
34

Ketvirtadienio dieną žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietų, pietvakarių, 9–14 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 7–12 laipsnių šilumo, praneša sinoptikai.

REKLAMA
0

Penktadienį daug kur palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šeštadienio naktį daugiausia pietrytinėje šalies pusėje krituliai. Naktį ir rytą šiaurėje kai kur plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 3–7 laipsniai šilumos.

REKLAMA
REKLAMA

Ruduo sostinėje
(34 nuotr.)
(34 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Ruduo sostinėje

Hidrologinė situacija

Lapkričio 12 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 16 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–10, Kuršių mariose – 7, Baltijos jūroje – 9 laipsniai šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų