Laukia staigūs orų pokyčiai: formuosis plikledis, temperatūra nesieks nė 5 laipsnių

Penktadienį daug kur palis. Vėjas pietvakarių, vakarų, dieną pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 4–9, dieną 7–12 laipsnių šilumos.
Šeštadienio naktį daugiausia pietrytinėje šalies pusėje krituliai. Naktį ir rytą šiaurėje kai kur plikledis. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės, 4–9 m/s. Temperatūra naktį nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 šilumos, dieną 3–7 laipsniai šilumos.
Ruduo sostinėje (34 nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Hidrologinė situacija
Lapkričio 12 d. šalyje stebimas vandens lygio kritimas, vietomis iki 16 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–11, ežeruose – 6–10, Kuršių mariose – 7, Baltijos jūroje – 9 laipsniai šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
REKLAMA