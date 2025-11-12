Netrukus Lietuvą užgrius pavojingi orai – įspėja pasiruošti ne tik plikledžiui ir sniegui

E. Latvėnaitė skelbia, kad vakaruose ir šiaurės vakaruose vis stiprėja ir plečiasi ciklonų sistema Claudia. Tuo metu jau šiandien virš Škotijos susiformuos naujas ciklonas vardu Quirin, kuris vis labiau stiprės ir judės Skandinavijos link.
„Po ramesnio trečiadienio jau ketvirtadienio naktį Baltija ir Lietuva bus gana audringoje pietrytinėje, vėliau pietinėje šio ciklono dalyje. Stiprės pietvakarių vėjai, šiek tiek palis, o su pietvakariniais oro srautais šiltesnis oras mus pasieks“, – rašo sinoptikė.
Penktadienis turėtų būti kiek ramesnis, tačiau labiau darganotas, kadangi per Lietuvą keliaus banguotas atmosferos frontas. Be to dienos metu jau pradės vėsti, todėl nakties oro temperatūra tik nežymiai skirsis nuo dienos.
„Šeštadienį, jau su šaltesniais orais, turėtų anticiklono gūbrys iš šiaurės vakarų per pietvakarinę Skandinavijos dalį ir mus pasiekti. Kritulių savaitgalyje beveik nebus, bet naktimis jau šaltukas spustels, tad drėgni paviršiai kai kur plikledžiu pasidengs“, – įspėja E. Latvėnaitė.
Ji priduria, kad dabartiniais duomenimis, kitos savaitės pirmadienį ir antradienio naktį orai gali būti gana darganoti, kadangi per Lietuvą keliaus kritulių debesys, o vietomis iškris ne tik lietus ar šlapdriba, bet ir sniegas.
Tuo metu naktimis daug kur vyraus neigiamos oro temperatūros, ne ką šilčiau bus ir dienomis. Visgi kritulių turėtų būti mažiau.
Savaitės orų prognozė
Trečiadienį, lapkričio 12 d. šiek tiek palis, daugiausia naktį ir rytą. Naktį ir rytą dar kai kur drieksis rūkai ar miglos. Vėjas naktį nepastovus 2–6 m/s, dieną pietų, pietvakarių 4–8 m/s, popietę vakariniuose rajonuose 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį +3 – +8 °C, šilčiausia vakariniame pakraštuke ir pajūryje, dieną +7 – +9 °C.
Ketvirtadienį, lapkričio 13 d. palis, daugiausia vakariniuose, šiaurės vakariniuose ir šiauriniuose rajonuose, ypač naktį ir rytą. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, dieną pietvakarių 7–12 m/s, gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį +4 – +6 °C, vėsiausia pietrytiniuose ir rytiniuose rajonuose, šilčiausia pajūryje +7 – +9 °C, dieną +8 – +13 °C.
Penktadienį, lapkričio 14 d. lis jau gausokai, naktį daugiausia vakariniuose ir šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas naktį vakarų, pietvakarių, pajūryje šiaurės vakarų, dieną visur šiaurės vakarų 7–12 m/s, naktį gūsiai iki 15 m/s, pajūryje iki 17 m/s. Naktį ir dieną +7 – +11 °C.
Šeštadienį, lapkričio 15-osios naktį numatomi nedideli, jau mišrūs krituliai, dieną be kritulių. Vėjas šiaurės vakarų 5–10 m/s. Naktį –2 – +2 °C, vakariniame ir šiaurės vakariniame pakraštuke +3 – +5 °C, dieną +3 – +6 °C.
Sekmadienį, lapkričio 16 d. daug kur dar be kritulių, tik vakare vakariniai, pietvakariniai ir pietiniai rajonai sulauks gausesnių mišrių kritulių – vakariniuose ir pietvakariuose šlapdriba su sniegu, pietiniuose rajonuose dar gali vyrauti lietus. Vėjas pietų, pietvakarių: naktį 4–8 m/s, dieną 6–11 m/s. Naktį 0 – –4 °C, pajūryje +1 – +3 °C, dieną +1 – +3 °C, šilčiausia pajūryje +4 – +6 °C.
Pirmadienį, lapkričio 17-osios naktį – gausesni mišrūs krituliai, dieną – tik protarpiais nedideli. Vėjas nepastovus 5–10 m/s. Naktį –3 – +2 °C, šalčiausia šiauriniuose ir rytiniuose rajonuose, dieną +1 – +4 °C, šilčiausia pajūryje.
Antradienį, lapkričio 18 d. protarpiais mišrūs krituliai. Vėjas naktį nepastovus 5–10 m/s, dieną vakarų 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 15 m/s. Naktį –3 – +2 °C, šilčiausia pajūryje, dieną +1 – +3 °C, pajūryje +4 – +6 °C.
Trečiadienį, lapkričio 19 d. numatomi nedideli krituliai, daugiausia naktį. Vėjas vakarinių krypčių 7–12 m/s. Naktį –1 – –3 °C, pajūryje +2 – +4 °C, dieną +1 – +3 °C, pajūryje +4 – +6 °C.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!