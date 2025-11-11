Jau žino, kokie bus žiemos orai: ekspertas atskleidė, kas laukia

Meteorologas Gytis Valaika kalbėjo, kad nors žiemos tampa šiltesnės ir su mažiau sniego, dėl dažnų temperatūros svyravimų, kurie siekia apie nulį, keliuose dažnai susidaro plikledis. Dėl šios priežasties išlieka pavojus vairuotojams.
„Pastaraisiais metais mūsų žiemos tampa vis šiltesnės, trumpesnės ir „skystesnės“ – sniego mažiau, o temperatūra dažnai svyruoja apie nulį.
Toks oras, ypač keliuose, yra pavojingas, nes dažnai susidaro plikledis. Tad nors žiemiškų akimirkų mažiau, rizikos vairuotojams išlieka“, – paaiškino jis.
14 metų Lietuvoje nebuvo stiprių šalčių
Pasak eksperto, per pastaruosius 14 metų Lietuvoje beveik nebuvo stiprių šalčių, o dabartinės žiemos tapo šiltesnės, debesuotos ir saulės stokojančios.
„Tendencija aiški – jau daugelį metų neturėjome tikrai šaltos žiemos <...>, pastaruosius maždaug 14 metų Lietuvoje nebuvo stiprių šalčių.
Šiek tiek šaltesnė žiema buvo tik 2021-aisiais – tuomet sausį kai kur temperatūra siekė –20 ar net –25 laipsnių.
Dabar žiemos dažniausiai būna šiltos, pilkos ir niūrios. Kai vyrauja šiltesnis oras, jis beveik visada atneša debesis, todėl saulės matome mažai“, – įvertino pašnekovas.
Jo nuomone, saulėtų dienų pasitaiko tik tada, kai oras būna šaltas ir sausas. Kadangi rimtesnio šalčio dažnai nebūna, žiemos tampa tamsesnės ir drėgnesnės.
Kokia bus žiema šiais metais?
G. Valaika pastebi, jog ilgalaikės orų prognozės nėra visiškai patikimos. Vis dėlto tikėtina, jog artėjanti žiema Lietuvoje bus šiltesnė nei įprastai, nes pastaraisiais metais tokia tendencija kartojasi.
„Kalbant apie ateinančią žiemą, ilgalaikės prognozės rodo, kad ji taip pat greičiausiai bus šiltesnė nei vidutiniškai.
Žinoma, tokių prognozių patikimumas nėra labai aukštas, bet tendencijos rodo aiškią kryptį – žiemos Lietuvoje vis dažniau būna šiltos ar net labai šiltos“, – komentavo jis.
Ekspertas atkreipė dėmesį, kad per pastarąjį dešimtmetį žiemos Lietuvoje buvo šiltesnės nei įprastai, o ir šiemet tikimasi trumpos, švelnios žiemos su greitai tirpstančiu sniegu, kurio daugiau iškris tik rytinėje šalies dalyje.
„Per pastaruosius dešimt metų beveik visos žiemos buvo bent šiek tiek šiltesnės už normą – tik 2021 m. buvo artima įprastai temperatūrai.
Šią žiemą taip pat tikėtina, kad šaltis neužsibus: sniegas iškris, bet greitai ištirps, o danga bus nestora.
Rytų Lietuvoje sniego dar iškrenta šiek tiek daugiau, ypač šiaurės rytuose“, – sakė jis.
Žiemų ypatumai pajūryje
Meteorologas dalijasi, jog pajūryje žiemos tapo itin švelnios ir primena Vakarų Europą. Ten sniego beveik nėra, šalčiai reti ir trumpalaikiai, o didžiąją žiemos dalį vyrauja drėgnas, pilkas oras.
„Tiesa, pajūrio regione gyventojai sako, kad žiemos čia beveik nebeliko – sniegą pamato retai, o oras primena Vakarų Europos žiemas: pilka, drėgna, be stipraus šalčio.
Tiesa, trumpi šalčio periodai vis dar pasitaiko – kelios dienos ar savaitė, kai temperatūra nukrenta iki –15 ar –20 laipsnių. Tačiau likusi žiemos dalis vis tiek būna švelni“, – kalbėjo G. Valaika.
Jis taip pat pridėjo, kad šiuolaikinės Lietuvos žiemos dažniausiai būna šiltos, trumpos, „skystos“ ir pilkos, o ilgalaikės tendencijos rodo, kad tokia situacija išliks ir artimiausiais metais.
Sinoptikės prognozė savaitei
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad sinoptikė Elvyra Latvėnaitė įvertino, jog nuo ketvirtadienio šaltasis atmosferos frontas turėtų į mūsų šalį atnešti daugiau lietaus. Tiesa, dar prieš pat atmosferos frontą trumpam plūstels kiek šiltesnis oras iš pietvakarių pusės.
„Jau penktadienio naktį, pradedant šiaurės vakariniais, šiauriniais rajonais vėsesnis oras iš šiaurės brausis.
Nuo šeštadienio bus vis vėsiau, o naktimis ir šalčiau. Lietų keis visokie mišrūs, tiesa nedideli krituliai – nedidelė šlapdriba su silpnu sniegeliu maišysis“, – teigia E. Latvėnaitė.
Tuo metu šeštadienio naktį prognozuojamas nedidelis šaltis, o vėliau naktys kone visur, išskyrus pajūrį, numatomos šaltesnės.
„Dienomis irgi tik keli laipsniai šilumos tebus“, – praneša E. Latvėnaitė.
