TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikai siunčia 2 žinias dėl orų: jau šiandien sulauksime pavojingo meteorologinio reiškinio

2025-11-10 06:01 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-10 06:01

Artimiausiomis dienomis orai Lietuvoje bus permainingi – vienur užklups nedidelis lietus, kitur pasirodys rūkas. Vairuotojai įspėjami būti atsargesni keliuose.

Artimiausiomis dienomis orai Lietuvoje bus permainingi – vienur užklups nedidelis lietus, kitur pasirodys rūkas. Vairuotojai įspėjami būti atsargesni keliuose.

0

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:

Pirmadienį daug kur numatomas nedidelis lietus, dulksna. Daugelyje rajonų tvyros rūkas. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 2–6, dieną 4–8 laipsniai šilumos.

Antradienį daug kur kris nedidelis lietus, dulksna. Vietomis tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 1–6, dieną 4–9 laipsniai šilumos.

Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, dulksna. Kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 5–10 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Lapkričio 7 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 20 cm per parą.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–12, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

