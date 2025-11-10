Sinoptikai siunčia 2 žinias dėl orų: jau šiandien sulauksime pavojingo meteorologinio reiškinio

Pateikiame naujausią sinoptikų prognozę:
Pirmadienį daug kur numatomas nedidelis lietus, dulksna. Daugelyje rajonų tvyros rūkas. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 2–6, dieną 4–8 laipsniai šilumos.
Ruduo sostinėje (34 nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Antradienį daug kur kris nedidelis lietus, dulksna. Vietomis tvyros rūkas. Vėjas besikeičiančios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 1–6, dieną 4–9 laipsniai šilumos.
Trečiadienį vietomis nedidelis lietus, dulksna. Kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį silpnas, dieną 6–11 m/s. Temperatūra naktį 2–7, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 7 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 20 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–12, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Šaltinis:
tv3.lt
