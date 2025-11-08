Skelbia naujausią orų prognozę: turi įspėjimą planuojantiems keliones

Šiandien žymesnio lietaus nenumatoma. Rytą daug kur rūkas. Vėjas pietų, pietryčių, 2–7 m/s. Aukščiausia temperatūra 6–11 laipsnių šilumos.
Sekmadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį daug kur, dieną vietomis rūkas. Vėjas pietinių krypčių, silpnas. Temperatūra naktį 0–5, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Pirmadienį kai kur nedidelis lietus. Vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, silpnas. Temperatūra naktį 2–7, dieną 5–10 laipsnių šilumos.
Hidrologinė situacija
Lapkričio 7 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 20 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 7–12, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10 laipsnių šilumos.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia.
Naujasis tv3.lt kalendorius: čia rasite dienos horoskopą, orus, vardadienius. Išbandykite!
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!