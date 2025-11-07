2025-ieji bus antri arba treti šilčiausi metai

„Nerimą kelianti neįprastų temperatūrų serija 2025 m. tęsėsi“, – ketvirtadienį pristatydama duomenis pareiškė Pasaulio meteorologijos organizacija (PMO). Anot jos, iki šiol šilčiausi kada nors išmatuoti metai buvo 2024–ieji.
2025 m. prognozuojami duomenys, pasak organizacijos, rodo, kad dešimtmetį besitęsianti rekordinių globalios vidutinės temperatūros verčių tendencija išlieka. Visi 11 metų nuo 2005 iki 2025-ųjų buvo šilčiausi nuo matavimų pradžios prieš 176 metus.
Toliau ataskaitoje teigiama, kad šiltnamio efektą sukeliančių dujų koncentracija Žemės atmosferoje padidėjo rekordiniais 2,3 proc. Daugiausiai prie to prisidėjo Indija, daugiausiai gyventojų turinti pasaulio šalis. Toliau eina Kinija, Rusija ir Indonezija. PMO teigimu, karščio rekordai tikėtini ir ateinančiais metais.
PMO vadovė Celeste Saulo, atsižvelgdama į šiuos duomenimis, teigė, jog bus beveik neįmanoma apriboti vidutinės globalios temperatūros kilimo iki pasaulio bendruomenės sutarto 1,5 laipsnio, lyginant su priešindustrinio laikotarpiu, „kartais jo neviršijant“. Iki rugpjūčio išmatuotos temperatūros, PMO duomenimis, buvo 1,42 laipsnio aukštesnės už priešindusrinį vidurkį.
Kartu C. Saulo pažymėjo, jog moksliniai duomenys taip pat rodo, kad „vis dar visiškai įmanoma ir svarbu“ iki šimtmečio pabaigos globalias temperatūras grąžinti iki 1,5 laipsnio aukštesnių verčių.
PMO taip pat akcentavo, kad pasiekta „reikšmingos pažangos“ kuriant išankstinio perspėjimo apie gamtos katastrofas sistemas. Nuo 2015 m. tokias sistemas turinčių šalių skaičius išaugo nuo 56 iki 119. Tačiau skubiai būtina ir likusias valstybes aprūpinti tokiomis sistemomis, jos yra „svarbesnės nei kada nors anksčiau“.
