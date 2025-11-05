Dėl orų – ilgai laukta sinoptikų žinia: pasakė, kas laukia artimiausiomis dienomis

Lietuvoje ateinančią naktį vietomis – daugiausia šiauriniuose rajonuose – lis, bet tik truputį. Kai kur rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių, 5–10 m/s, taigi, silpnas. Temperatūra nuo 6 iki 8 laipsnių šilumos.
Rytoj dieną lietaus tikimybė maža. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių, nuo 6 iki 11 m/s. Temperatūra nuo 9 laipsnių šilumos šiaurės rytiniuose Aukštaitijos rajonuose iki 12-kos pajūrio ruože.
Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Išsilaikys silpnas pietų vėjas. Naktį bus 6–7, dieną iki 9 laipsnių šilumos.
Ruduo sostinėje (34 nuotr.)
Gyventojai (Greta Skaraitienė/ BNS nuotr.)
Savaitgalio orai
Anot sinoptikų, šeštadienį irgi nelis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas numatomas pietinių krypčių, tad malonus. Naktis bus vėsesnė – Vilniuje bei Kaune kuklūs 3 šilumos, tačiau pajūryje dėl Baltijos įtakos sušils iki 7.
Šeštadienio dienai geroji žinia – visoje Lietuvoje bus giedra, saulėta. Termometrai įdienojus rodys 10 laipsnių šilumos.
Ruduo (nuotr. ELTA, BNS)
Skandinavijoje ir į vakarus nuo Vokietijos vyraus ciklonas. Jis – ir virš Britų salyno.
Senojo žemyno debesų apklOtas kaip visada margas, tačiau tendencija išlieka – pietuose daugiau saulės, bet ne visur –Katalonijoje apniukę ir lis.
Laipsniu kitu vėsiau bus pietuose. Iki 18–19-kos šilumos sinoptikai numato plačiame ruože nuo Lisabonos iki Dubrovniko. Paryžiuje rytoj įdienojus termometrai rodys 16-ka, Londone – 17-ka laipsnių, bet čia bus apniukę. Berlyne – 14 šilumos ir saulėta, Varšuvoje – 12-ka, Rygoje – 11 laipsnių šilumos.
Šaltinis:
tv3.lt
