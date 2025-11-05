 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Dėl orų – ilgai laukta sinoptikų žinia: pasakė, kas laukia artimiausiomis dienomis

2025-11-05 17:55 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-05 17:55

Laukia geros gerų orų dienos. O taip bus todėl, kad aukšto slėgio sritis rytoj apims vidurio ir rytų Europą, taigi ir Lietuvą, o pietų vėjas tebeplukdys į mūsų regioną šiltesnio oro srautus, praneša sinoptikai.

Laukia geros gerų orų dienos. O taip bus todėl, kad aukšto slėgio sritis rytoj apims vidurio ir rytų Europą, taigi ir Lietuvą, o pietų vėjas tebeplukdys į mūsų regioną šiltesnio oro srautus, praneša sinoptikai.

0

Lietuvoje ateinančią  naktį vietomis – daugiausia šiauriniuose rajonuose – lis, bet tik truputį. Kai kur rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių, 5–10 m/s, taigi, silpnas. Temperatūra nuo 6 iki 8 laipsnių šilumos.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rytoj dieną lietaus tikimybė maža. Rytą kai kur rūkas. Vėjas pietų, pietvakarių, nuo  6 iki 11 m/s. Temperatūra nuo 9 laipsnių šilumos šiaurės rytiniuose Aukštaitijos rajonuose iki 12-kos pajūrio ruože.

Penktadienį lietaus tikimybė nedidelė. Naktį ir rytą daug kur rūkas. Išsilaikys silpnas pietų vėjas. Naktį bus 6–7,  dieną iki 9 laipsnių šilumos.

Savaitgalio orai

Anot sinoptikų, šeštadienį irgi nelis. Naktį vietomis rūkas. Vėjas numatomas  pietinių krypčių, tad malonus. Naktis bus vėsesnė – Vilniuje bei Kaune kuklūs 3 šilumos, tačiau pajūryje dėl Baltijos įtakos sušils iki 7.

Šeštadienio dienai geroji žinia – visoje Lietuvoje bus giedra, saulėta. Termometrai įdienojus rodys 10 laipsnių šilumos.

Orai Europoje

Skandinavijoje ir į vakarus nuo Vokietijos vyraus ciklonas. Jis – ir virš Britų salyno.

Senojo žemyno debesų apklOtas kaip visada margas, tačiau tendencija išlieka – pietuose  daugiau saulės, bet  ne visur –Katalonijoje apniukę ir lis.     

Laipsniu kitu vėsiau bus pietuose. Iki 18–19-kos šilumos sinoptikai numato plačiame ruože nuo Lisabonos iki Dubrovniko. Paryžiuje rytoj įdienojus termometrai rodys 16-ka, Londone – 17-ka laipsnių, bet čia bus apniukę. Berlyne – 14 šilumos ir saulėta,  Varšuvoje – 12-ka, Rygoje – 11 laipsnių šilumos.            

