 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Žinoma sinoptikė siunčia žinią: nuo trečiadienio orai keisis iš esmės

2025-11-03 10:32 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 10:32

Geros žinios tiems, kuriems atsibodo dargana. Nuo trečiadienio orai turėtų būti vis sausesni ir šiltesni.

Rudens orai / BNS Foto (tv3.lt koliažas)

Geros žinios tiems, kuriems atsibodo dargana. Nuo trečiadienio orai turėtų būti vis sausesni ir šiltesni.

REKLAMA
0

Sinoptikės Elvyros Latvėnaitės duomenimis, pirmadienio naktį iš pietvakarių, pietų Lietuva pasieks banguotas atmosferos frontas. Keliaudamas per šalį jis atneš lietaus ne tik naktį, bet ir rytoj dieną.

„Antradienį dar šiek tiek palis, o nuo trečiadienio orai turėtų būti vis sausesni ir dar šiltesni“, – komentuoja E. Latvėnaitė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot sinoptikės, prie to prisidės buvusi tropinė audra „Melissa“, nusiaubusi Karibų regioną ir susilpnėjusi atslinkusi iki Europos.

REKLAMA
REKLAMA

„Pasiekusi šiaurines platumas ir tapusi tiesiog audringu ciklonu, įsiliejo į šiaurės vakaruose esančių ciklonų sistemą ir vėl stiprėja. Ši bendra ciklonų sistema stipriais vėjais Šiaurės Europą šukuos, lietumi laistys“, – teigia E. Latvėnaitė.

REKLAMA

Tuo metu Vakarų, Vidurio ir Rytų Europą užguls anticiklonas. Orai bus ramūs, sausi.

Sustiprėjusi ir išsiplėtusi „Melissa“ blokuos vėsesnius srautus iš šiaurės ir leis šiltam bei sausam orui plūsti iš pietvakarių, pietų. Dalis šios šilumos pasieks ir mus.

„Tad nuo savaitės vidurio laukiami ir sausi ir šviesesni orai. Tiesa, vis ilgėjančios ir giedresnė naktys bus vėsokos, bet dienomis beveik visą savaitę džiugins netikėtai maloni šiluma“, – apibendrina E. Latvėnaitė.

REKLAMA
REKLAMA

Orų prognozė savaitei

Pirmadienį, lapkričio 3 d., turėtų gausokai lyti, naktį mažiausia lietaus šįkart gaus vakariniai, šiaurės vakariniai rajonai, čia tirštesni rūkai gali driektis, bet su lietumi visur bus miglota. Vėjas nepastovus 3–8 m/s, dieną pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 6–10°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 8–11°C.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Antradienio, lapkričio 4-osios, nakties pradžioje palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose ir pajūryje, dieną gali šiek tiek palyti vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks, o dieną ir Žemaitijoje gali tvyroti. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s, dieną pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 4–8°C, dieną 10–13°C.

REKLAMA

Trečiadienį, lapkričio 5 d., be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl gali rūkai nusidriekti. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 3–8°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 11–14°C.

Ketvirtadienį, lapkričio 6 d., be lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį 3–8°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 11–14°C.

REKLAMA

Penktadienį, lapkričio 7 d., be lietaus. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 1–6°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 11–13°C.

Šeštadienį, lapkričio 8 d., dar be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 2–7°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 9–12°C.

Sekmadienį, lapkričio 9 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 6–8°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose plius 1–4°C, dieną 9–12°C.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vėlinės
Kapus lankantiems gyventojams siunčia svarbią žinią: paaiškėjo, kokie bus Vėlinių orai (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų