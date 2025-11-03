Žinoma sinoptikė siunčia žinią: nuo trečiadienio orai keisis iš esmės

Sinoptikės Elvyros Latvėnaitės duomenimis, pirmadienio naktį iš pietvakarių, pietų Lietuva pasieks banguotas atmosferos frontas. Keliaudamas per šalį jis atneš lietaus ne tik naktį, bet ir rytoj dieną.
„Antradienį dar šiek tiek palis, o nuo trečiadienio orai turėtų būti vis sausesni ir dar šiltesni“, – komentuoja E. Latvėnaitė.
Anot sinoptikės, prie to prisidės buvusi tropinė audra „Melissa“, nusiaubusi Karibų regioną ir susilpnėjusi atslinkusi iki Europos.
„Pasiekusi šiaurines platumas ir tapusi tiesiog audringu ciklonu, įsiliejo į šiaurės vakaruose esančių ciklonų sistemą ir vėl stiprėja. Ši bendra ciklonų sistema stipriais vėjais Šiaurės Europą šukuos, lietumi laistys“, – teigia E. Latvėnaitė.
Tuo metu Vakarų, Vidurio ir Rytų Europą užguls anticiklonas. Orai bus ramūs, sausi.
Sustiprėjusi ir išsiplėtusi „Melissa“ blokuos vėsesnius srautus iš šiaurės ir leis šiltam bei sausam orui plūsti iš pietvakarių, pietų. Dalis šios šilumos pasieks ir mus.
„Tad nuo savaitės vidurio laukiami ir sausi ir šviesesni orai. Tiesa, vis ilgėjančios ir giedresnė naktys bus vėsokos, bet dienomis beveik visą savaitę džiugins netikėtai maloni šiluma“, – apibendrina E. Latvėnaitė.
Orų prognozė savaitei
Pirmadienį, lapkričio 3 d., turėtų gausokai lyti, naktį mažiausia lietaus šįkart gaus vakariniai, šiaurės vakariniai rajonai, čia tirštesni rūkai gali driektis, bet su lietumi visur bus miglota. Vėjas nepastovus 3–8 m/s, dieną pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 6–10°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 8–11°C.
Antradienio, lapkričio 4-osios, nakties pradžioje palis šiaurės rytiniuose, rytiniuose rajonuose ir pajūryje, dieną gali šiek tiek palyti vakariniuose rajonuose. Naktį ir rytą vėl rūkai nusidrieks, o dieną ir Žemaitijoje gali tvyroti. Vėjas vakarų, pietvakarių naktį 4–8 m/s, dieną 5–10 m/s, dieną pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 6–11 m/s. Naktį 4–8°C, dieną 10–13°C.
Trečiadienį, lapkričio 5 d., be ženklesnio lietaus, naktį ir rytą vėl gali rūkai nusidriekti. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s, dieną pajūryje vakarų, šiaurės vakarų 7–12 m/s. Naktį 3–8°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 11–14°C.
Ketvirtadienį, lapkričio 6 d., be lietaus. Vėjas pietų, pietvakarių 5–10 m/s. Naktį 3–8°C, vėsiausia pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose, dieną 11–14°C.
Penktadienį, lapkričio 7 d., be lietaus. Vėjas pietų naktį 5–10 m/s, dieną 4–8 m/s. Naktį 1–6°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 11–13°C.
Šeštadienį, lapkričio 8 d., dar be lietaus. Vėjas pietų, pietryčių 5–10 m/s. Naktį 2–7°C, šilčiausia vakariniame pakraštyje, dieną 9–12°C.
Sekmadienį, lapkričio 9 d., be ženklesnio lietaus. Vėjas nepastovus 4–8 m/s. Naktį 6–8°C, pietiniuose, pietrytiniuose rajonuose plius 1–4°C, dieną 9–12°C.
