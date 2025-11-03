 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Sinoptikų žinia: skelbia, kokių orų sulauksime savaitės pradžioje

2025-11-03 06:29 / šaltinis: Meteo.lt
2025-11-03 06:29

Sinoptikai praneša, kad artimiausios dienomis daug kur palis, šils iki 14 laipsnių.

Sinoptikai praneša, kad artimiausios dienomis daug kur palis, šils iki 14 laipsnių.

0

Šiandien debesuota. Daug kur lietus. Rytą vietomis rūkas. Vėjas vakarinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 8–12 laipsnių šilumos.

Antradienį vietomis protarpiais palis, vyraus nedidelis lietus. Naktį ir rytą kai kur rūkas. Vėjas šiaurės vakarų, vakarų, pereinantis į pietvakarių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 9–14 laipsnių šilumos.

Trečiadienį žymesnio lietaus nenumatoma. Vėjas pietvakarių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.

Hidrologinė situacija

Spalio 31 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas, vietomis iki 93 cm per parą. Pietinėje ir pietvakarinėje dalyje, kai kur, kilimas iki 25 cm.

Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.

Vandens temperatūra upėse – 7–11, ežeruose – 7–10, Kuršių mariose – 9, Baltijos jūroje – 10–11 laipsnių šilumos.

Oro kokybės informaciją galite rasti čia.

