  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Orai

Naglis Šulija pateikia naujausią orų prognozę: turi ir gerą, ir blogą žinią

2025-10-30 18:05 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-30 18:05

Lietuvoje pastarosiomis dienomis tvyro santykinai šilti, tačiau kiek lietingi orai. Sinoptikas Naglis Šulija praneša, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis ir šventinį savaitgalį.

Lietuvoje pastarosiomis dienomis tvyro santykinai šilti, tačiau kiek lietingi orai. Sinoptikas Naglis Šulija praneša, kokie orai laukia artimiausiomis dienomis ir šventinį savaitgalį.

2
Lietuvoje šiandien dangų pamažu aptraukė žemi pilki debesys, iš pietvakarių artėjo lietus. Artimiausią naktį bus debesuota, daug kur palis, dažnai ir ne po kartą, kai kur palis smarkokai. Diena bus debesuota, pirmoje dienos pusėje daug kur palis, vėliau lietus rims.

Pastaruoju metu Lietuvoje vyravo santykinai šilti orai. Ši tendencija išliks ir artimiausiomis paromis. Žemiausia temperatūra šią naktį bus maždaug 7–9 laipsniai šilumos.

„Rytoj šiaurės vakarų vėjas pasistengs, kad būtų tik 1 laipsniu šilčiau nei naktį“, – nurodo N. Šulija.

Taigi. Naktis debesuota, daug kur lis, lietus kartosis, kai kur palis gana smarkiai. Pirmoje dienos pusėje dar daug kur lis, vėliau lietus rims. Ir naktį, ir dieną bus vėjuota, ypač prie jūros. Naktį atvės iki 7–9, dieną šils iki 8–10 laipsnių šilumos.

Šeštadienio naktis bus debesuota, diena – šviesi, lietaus tikimybė ir naktį, ir dieną bus menka. Vėjas aprims. Naktį atvės iki 5–7, pietuose, pietvakariuose vietomis 2–4 laipsnių, dieną bus iki 9–11 laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktis menkai debesuota ir be lietaus, diena debesuota, daug kur palis. Vyraus negausus lietus. Naktį atvės iki 5–7, įdienojus vyraus 10–12, Suvalkijoje visi 13 laipsnių šilumos.

„Ką gi, didesnių staigmenų nebus, bet tas faktas, kad lapkričio pirmosios dienos bus šviesios – jau savaime puiki žinia“, – sako sinoptikas.

Orai Europoje

Orus Europoje rytoj lems dvi nevienodo dydžio žemo slėgio sritys ir aukštas slėgis tarp jų bei žemyno pietuose.

Debesuotumas virš Europos bus ganėtinai margas, daugiau saulės bus centre ir pietuose, daugiau debesų – visur kitur.

Šilta rytoj bus Europos centrinėje dalyje, pietuose ir vakaruose – dar šilčiau, santykinai vėsiau bus tiktai šiaurėje ir rytuose.

Romoje rytoj debesuota, palis ir šils iki 21, Barselonoje saulė pro debesis ir taip pat 21 laipsnis, Paryžiuje debesuota, nelis ir šils iki 16, Londone palis ir taip pat 16 šilumos; debesuotame Berlyne šils iki 12, Varšuvoje daug saulės ir 11 laipsnių šilumos.

